Người đàn ông ở TP.HCM trúng gần 149 tỷ đồng sau 8 năm mua vé số

Ngày 11/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.105 trị giá gần 149 tỷ đồng cho anh P (ngụ Quận 8, TP.HCM). Tính từ đầu năm đến nay, đây là giải thưởng có giá trị lớn thứ 3.

Anh P. may mắn trúng giải độc đắc trị giá gần 149 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Theo quy định, anh P. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM với tổng giá trị gần 14,9 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trước đó, vào ngày 26/10, Vietlott xác định có một vé trúng Jackpot 1 trong kỳ quay 1.105. Người may mắn đó chính là anh P. Người đàn ông này mua vé số tự chọn tại một điểm phát hành vé số trên đường Hòa Bình (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Tấm vé may mắn của anh P. (Ảnh: Đ.V)

Anh P. cho biết, anh sinh sống và kinh doanh tự do tại Quận 8. Anh là người chơi thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ năm 2016 đến nay. Anh chia sẻ, mua xổ số là thú vui cuối tuần để giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh thường mua 20.000 - 30.000 đồng/lần và đã duy trì thú vui được hơn 8 năm nay. Tấm vé may mắn của anh có 2 dãy số do máy tự chọn trị giá 20.000 đồng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh P. đã trao tặng 1 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các công tác an sinh xã hội.