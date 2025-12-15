Người đàn ông sáng nào cũng ăn 1 món, đi khám bác sĩ thốt lên: "Anh là bệnh nhân khỏe nhất tôi từng gặp"

Nhà nghiên cứu về tuổi thọ nổi tiếng thế giới Dan Buettner đã hé lộ chế độ ăn uống hằng ngày đơn giản đến bất ngờ mà ông theo đuổi – chế độ đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Buettner, nghiên cứu viên của National Geographic và là tác giả sách bán chạy, người đã dành hàng chục năm du hành tới các cộng đồng có tuổi thọ cao nhất thế giới, cho biết những bí quyết sức khỏe cá nhân của ông phần lớn đến từ thói quen ăn uống.

Chia sẻ thói quen của mình với 795.000 người theo dõi trên Instagram, Dan, 64 tuổi, cho biết bác sĩ của ông từng nói rằng ông là “bệnh nhân khỏe mạnh nhất” mà vị bác sĩ này từng gặp. Bác sĩ cho rằng chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật chính là lý do.

Dan Buettner là nhà nghiên cứu về tuổi thọ nổi tiếng thế giới.

Trong khi nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng bá bột protein và các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền, Dan khẳng định chìa khóa của sự trường thọ bắt đầu từ một thứ khiêm tốn hơn nhiều: một bát súp minestrone kiểu Sardinia (Ý).

“Mỗi ngày tôi bắt đầu buổi sáng với một bát minestrone Sardinia, đó là một loại súp rau củ với đậu, tôi rưới thêm một chút dầu ô-liu và một quả bơ lên trên. Điều đó giúp tôi no lâu,” ông giải thích.

Người hâm mộ nhanh chóng đồng tình, với một người viết rằng súp minestrone là ‘món khoái khẩu’ của họ và rất dễ nấu.

Đến bữa trưa, ông không áp dụng chế độ ăn kiêng cứng nhắc. Thay vào đó, ông chọn bất cứ loại trái cây nào hấp dẫn ông trong ngày hôm đó.

“Tôi thường cho phép mình ăn bao nhiêu trái cây tùy thích, và tôi ăn những món khiến tôi cảm thấy muốn ăn trong ngày hôm đó, vì như vậy tôi sẽ tiếp tục ăn chúng,” ông nói trong một đoạn video gần đây đã thu hút 150.000 lượt xem.

Súp minestrone là gì?

Súp minestrone là món ăn truyền thống của ẩm thực Ý, có lịch sử từ thời La Mã cổ đại, vốn được chế biến từ bất kỳ loại rau củ nào sẵn có, và thường được hầm trong nhiều giờ để tạo nên hương vị đậm đà, mặn mà.

Súp minestrone được chế biến từ bất kỳ loại rau củ nào sẵn có, và thường được hầm trong nhiều giờ.

Nhưng tại vùng đồi núi của Sardinia, món súp này không chỉ là một bữa ăn rẻ tiền giúp giữ ấm. Các gia đình đã ăn những biến thể khác nhau của món súp này hằng ngày trong suốt nhiều thế kỷ, kết hợp đậu, rau củ và ngũ cốc theo những cách mà khoa học dinh dưỡng hiện đại hiện nay công nhận là “bản thiết kế” cho sức khỏe vượt trội.

Nghiên cứu sâu rộng của Dan tại các Vùng Xanh (Blue Zones) trên toàn cầu cho thấy chế độ ăn giàu các loại đậu, rau xanh và carbohydrate chưa tinh chế có mối liên hệ chặt chẽ với việc giảm bệnh mạn tính, giảm viêm và kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Dan đã cảnh báo rằng nhiều thói quen ăn uống lành mạnh này đang dần biến mất khi văn hóa thức ăn nhanh phương Tây lan rộng. Do đó, việc bảo tồn những bữa ăn đã giúp cả cộng đồng phát triển khỏe mạnh qua nhiều thế hệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một người xem đã khen ngợi cách tiếp cận nhẹ nhàng và dễ tiếp cận của ông, gọi triết lý của ông là “một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng sự trường thọ không được xây dựng từ những điều cực đoan”, mà từ những thói quen có thể lặp lại, thực phẩm tươi mới và “sự kết nối có ý nghĩa”.

Mặc dù là gương mặt đại diện toàn cầu cho sức khỏe và tuổi thọ, Dan vui vẻ thừa nhận rằng ông ra ngoài ăn tối mỗi tối, vì ông cho rằng sự kết nối giữa con người với nhau quan trọng không kém dinh dưỡng.

“Tôi ăn chủ yếu là thực phẩm nguyên chất có nguồn gốc thực vật, nhưng tôi cũng biết rằng kết nối xã hội là một phần trong tập hợp các yếu tố dẫn đến việc sống tới 100 tuổi,” ông giải thích.

Những người theo dõi rất yêu thích quan điểm này, với một người bình luận: “Tôi thích việc ông nói rằng tham gia vào khía cạnh xã hội của bữa ăn là điều quan trọng.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy điều đó dễ dàng, khi một vài người cho biết “rất khó” để tìm được những lựa chọn lành mạnh thuần chay trong thực đơn của các nhà hàng tại nơi họ sống.

Đối với Dan, công thức cho một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh không liên quan đến các thiết bị đắt tiền hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà là sự cân bằng giữa dinh dưỡng, thói quen và kết nối con người.

“Tôi ăn uống lành mạnh, tôi duy trì kết nối, tôi cảm thấy khá tốt,” ông nói với những người theo dõi.