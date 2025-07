Người dân Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bàu Bàng đón tin vui: 2 đại dự án 114.000 tỷ giúp kết nối loạt địa bàn vừa có chuyển biến mới, thúc đẩy tiến độ triển khai

Cuối tháng 6, Bình Dương đã có Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 105. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 02: Thủ Dầu Một – TP. HCM.

Điểm đầu (kết nối ga S5 của Tuyến số 1) thuộc Thủ Dầu Một. Điểm cuối thuộc khu vực Thuận An (kết nối Tuyến số 3 TP.HCM kéo dài thuộc khu vực Thủ Đức).

Chiều dài tuyến khoảng 22 km, trên tuyến bố trí 13 nhà ga, 1 depot, đáp ứng năng lực chuyên chở từ 30.000 – 40.000 người/hướng/giờ. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 107 ha.

Hình thức triển khai là đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.425 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2025 - 2026; khởi công quý II/2027; dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2031.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trên hành lang khu vực dự án. Đồng thời phát triển đô thị hai bên tuyến theo định hướng TOD.

Phiên họp cũng đã xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Dĩ An - Bàu Bàng. Dự án có điểm đầu tại Ga An Bình thuộc khu vực Dĩ An. Điểm cuối tại khu vực Bàu Bàng.

Chiều dài tuyến chính 52,25 km, dự kiến có 10 ga và 1 trạm chỉnh bị. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 64.150 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất 193 ha, thời gian thực hiện từ năm 2026 – 2033.

Ngoài ra, Phiên họp cũng đã cho ý kiến đối với nội dung: Ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Lãnh đạo tỉnh cơ bản đồng ý với các nội dung trình. Dự án metro số 2 và tuyến đường sắt Dĩ An - Bàu Bàng là hai tuyến đường sắt quan trọng, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đồng ý, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thông qua.

Đây là tiền đề quan trọng để khi sáp nhập tỉnh, TP.HCM mới sẽ tiếp tục rà soát và triển khai các bước còn lại để thực hiện dự án.