Người dùng iPhone chuẩn bị có tin vui

24-08-2025 - 14:35 PM | Sống

Người dùng iPhone sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp với thay đổi này.

Người dùng iPhone có thể sắp đón nhận nâng cấp lớn khi Apple được cho là đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu với Google nhằm tận dụng nền tảng AI Gemini.

Theo Android Authority, Apple đã tiếp cận Google để phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh dựa trên Gemini, làm nền tảng cho Siri với thời điểm ra mắt dự kiến vào năm sau. Động thái này xuất phát từ việc Apple nhận thấy khoảng cách với các đối thủ trong lĩnh vực AI.

Các nguồn tin tiết lộ Google đã bắt đầu huấn luyện một mô hình AI riêng có thể chạy trên máy chủ của Apple. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Apple và Google vốn có lịch sử hợp tác lâu dài, đặc biệt trong mảng tìm kiếm. Google cũng từng công khai kế hoạch mang dịch vụ AI của mình lên iPhone.

Người dùng iPhone chuẩn bị có tin vui- Ảnh 1.

Gemini có thể sẽ hoạt động trên iPhone qua Siri thay vì dưới dạng ứng dụng riêng. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, Bloomberg nhấn mạnh các cuộc đàm phán hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức thăm dò, chưa có thỏa thuận thương mại chính thức. Trước đó, Apple cũng đã xem xét khả năng hợp tác với Anthropic và OpenAI để cải tiến Siri, và việc đàm phán với Google không loại trừ khả năng Apple tiếp tục làm việc song song với các đối tác khác hoặc tự phát triển mô hình riêng.

Song song đó, Apple đang tổ chức một cuộc cạnh tranh nội bộ để phát triển hai phiên bản Siri. Phiên bản có tên mã Linwood được hỗ trợ bởi mô hình AI do chính Apple xây dựng, còn phiên bản Glenwood dựa vào công nghệ từ bên thứ ba.

Đây là cách để Apple xác định hướng đi hiệu quả nhất cho Siri trong tương lai. Nếu hợp tác với Google được triển khai, mô hình Gemini sẽ hoạt động trên các máy chủ đám mây riêng của Apple. Điều này đồng nghĩa Siri cải tiến sẽ phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài, không thể chạy trực tiếp trên thiết bị.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi có báo cáo cho biết Siri sẽ được đại tu toàn diện, cho phép kiểm soát nhiều ứng dụng bên thứ ba hơn và thực hiện các hành động phức tạp ngay trong ứng dụng. Với những bước đi này, Apple dường như đang quyết tâm đưa Siri trở lại cuộc đua AI giọng nói, nơi mà họ từng bị đánh giá là chậm chân so với đối thủ.

Với hàng loạt động thái từ Apple, dự kiến trong thời gian tới Siri sẽ được cải tiến không chỉ thông minh hơn, linh hoạt hơn trong việc xử lý ngôn ngữ và thao tác ứng dụng, mà còn mở ra trải nghiệm sử dụng iPhone hiện đại, tiệm cận với những công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay.

Theo Huỳnh Duy

