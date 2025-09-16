Người mua bất động sản bớt kiêng tháng 7

Trước đây, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường bất động sản, khiến hoạt động giao dịch gần như chững lại mỗi khi đến tháng này. Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên gia, tâm lý e ngại đã thay đổi đáng kể trong nhiều năm gần đây, khi người mua nhà, nhà đầu tư ngày càng đặt yếu tố thực tế lên trên niềm tin truyền thống.

Ông Đỗ Linh Đan, một môi giới chuyên nhà phố tại TP HCM, cho biết phần lớn khách hàng hiện nay không còn quá kiêng kỵ mua nhà tháng 7 âm lịch. "Người mua chú trọng nhiều hơn vào giá cả và vị trí có phù hợp hay không. Nếu tìm được căn nhà ưng ý mà chờ hết tháng 7 thì đôi khi cơ hội đã qua. Hơn nữa, thủ tục công chứng, pháp lý cũng phụ thuộc nhiều vào cơ quan chức năng nên không thể quyết định mọi thứ theo ngày tháng. Vì vậy, giao dịch của tôi trong tháng này vẫn đều đặn, không kém hơn so với các tháng khác" - ông Linh Đan chia sẻ.

Tuy vậy, ông Nguyễn Vinh, nhân viên kinh doanh tại một công ty bất động sản lớn ở TP HCM, cho biết vẫn còn một bộ phận khách hàng, đặc biệt là người mua căn nhà đầu tiên để ở, tỏ ra thận trọng trong tháng này. Họ thường chọn cách trả giá trước rồi chờ thời điểm qua đi mới chốt giao dịch. Ngược lại, với những người không quan tâm đến yếu tố tâm linh, đây lại là cơ hội để mua được nhà với giá tốt, vì có nhiều chủ nhà cần bán gấp. "Không ít trường hợp người mua chốt giao dịch trong tháng 7 âm lịch, sau đó bán lại chỉ vài tháng đã có lãi cao" - ông Vinh nói.

Từ góc nhìn tâm lý học, thạc sĩ Quang Thị Mộng Chi, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV TP HCM, phân tích quan niệm tháng "cô hồn" vốn gắn liền với tín ngưỡng truyền thống và kiêng kỵ tâm linh nhưng dần mất đi ảnh hưởng tuyệt đối đối với thị trường bất động sản. "Khảo sát cho thấy người mua nhà hiện nay, nhất là nhóm trẻ từ 25 đến 40 tuổi, tiếp cận vấn đề một cách thực dụng hơn. Họ không còn quá lo lắng chuyện kiêng kỵ, mà nhìn bất động sản như một khoản đầu tư dài hạn hoặc một nhu cầu ở thực. Cách nghĩ có cơ sở, có số liệu, có nhu cầu đang thay thế dần cho cách nghĩ kiêng kỵ theo truyền thống" - bà Chi nhấn mạnh.

Sự thay đổi này còn đến từ chiến lược của các chủ đầu tư. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tận dụng tháng 7 âm lịch để tung ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi mạnh tay như giảm giá, hỗ trợ lãi suất, tặng quà giá trị. Tâm lý "mua khi người khác e dè" đã thúc đẩy một nhóm khách hàng chủ động tìm cơ hội thương lượng giá, qua đó nhận được nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, không ít người lo ngại rằng nếu chần chừ kiêng kỵ, họ có thể bỏ lỡ những căn hộ vị trí đẹp, giá hợp lý, nên quyết định xuống tiền ngay trong tháng này.

Thực tế, thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, đang ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong hành vi tiêu dùng. Những yếu tố như "hợp phong thủy" đang dần nhường chỗ cho "hợp lý về giá và nhu cầu". Chuyện kiêng kỵ tháng Ngâu không còn là rào cản lớn như trước, thay vào đó, nhà đầu tư và người mua ở thực ngày càng dựa trên phân tích tài chính, nhu cầu thực tế và các yếu tố pháp lý để quyết định.