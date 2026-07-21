Người nội bộ của HSC đăng ký bán cổ phiếu HCM

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM, sàn HoSE) vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Lê Anh Quân - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Theo đó, ông Lê Anh Quân đăng ký bán ra 600.000 cổ phiếu HCM trong thời gian từ 23/7 đến 21/8/2026 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất, ông Lê Anh Quân sẽ giảm sở hữu từ 1,28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,12%) xuống còn 680.502 cổ phiếu (tỷ lệ 0,06% vốn).

Được biết, ông Lê Anh Quân là anh ruột của ông Lê Anh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT HSC. Ông Lê Anh Minh đang sở hữu 366.172 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03% vốn.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu HCM, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán 100.000 cổ phiếu HCM trong thời gian từ 15/7 đến 12/8/2026 cũng với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu hoàn tất, bà Lan sẽ giảm sở hữu xuống còn 489.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,045% vốn.

Ảnh: HSC

Trong diễn biến khác, ngày 17/7 vừa qua, HSC đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Cụ thể, HSC chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 28/8/2026, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 26/8/2026.

Với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức gần 13.508 tỷ đồng.

Đồng thời, HSC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Với gần 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, HSC sẽ phải chi khoảng gần 432 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.