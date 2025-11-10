Người phụ nữ bốc thăm trúng 960 triệu đồng nhưng bị công ty từ chối trao giải, tòa tuyên bố: “Tiền thưởng nhiều quá mức cho phép nên cô sẽ không được nhận”

Năm 2015, một công ty ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mở chương trình kỷ niệm ngày thành lập, cho phép khách hàng mua sản phẩm từ 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) trở lên được nhận vé rút thăm. Giải thưởng gồm xe BMW, tấm séc trị giá 260.000 NDT (khoảng 960 triệu đồng), máy tính bảng, xe đạp và quà lưu niệm.

Bà Vương, khách hàng của công ty, đã mua đơn hàng trị giá hơn 460.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng), nhận bốn vé rút thăm và trúng giải nhì với phần thưởng là 260.000 NDT (khoảng 960 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đến công ty nhận thưởng, bà bị từ chối với lý do chương trình đã kết thúc và không còn hiệu lực.

Quá bức xúc, bà Vương liền khởi kiện, yêu cầu công ty phải trả thưởng cho mình. Tuy nhiên, bà Vương không ngờ sau khi Tòa án quận Tây Hồ, thành phố Nam Xương thụ lý và xem xét, đã bác toàn bộ yêu cầu của bà.

Theo phán quyết của tòa án, chương trình khuyến mãi của công ty có giá trị giải thưởng vượt giới hạn cho phép nên vi phạm Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc. Theo luật quy định, doanh nghiệp không được tổ chức hoạt động có thưởng với giá trị vượt 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng). Tòa cũng chỉ ra rằng phiếu xuất kho bà Vương cung cấp không ghi rõ người nhận hàng, không thể chứng minh quan hệ mua bán trực tiếp giữa hai bên. Vì vậy, hoạt động rút thăm bị coi là vô hiệu và công ty không phải chịu trách nhiệm trao thưởng cho bà Vương.

Tuy nhiên, thẩm phán tại Nam Xương cũng cho biết, doanh nghiệp khuyến mãi vượt giới hạn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí đình chỉ hoạt động. Mức phạt có thể lên đến hàng trăm nghìn NDT. “Luật không cho phép doanh nghiệp tùy tiện treo thưởng lớn để thu hút khách rồi từ chối trao giải,” vị này nói. Vì vậy, trong sự việc này, công ty mở chương trình nói trên cũng bị xử phạt vì đã đưa ra giải thưởng khuyến mãi vượt quy định của pháp luật Trung Quốc.

Theo Luật sư, trường hợp tương tự đã từng xảy ra tại Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Một siêu thị tại địa phương đã tổ chức rút thăm nhưng không công bố xác suất trúng thưởng. Một khách hàng đã mua đơn hàng trị giá 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng) và rút thăm tới 28 lần mà không trúng, sau đó kiện siêu thị vì hành vi gian dối. Tòa án xác định việc siêu thị không công bố xác suất trúng thưởng vi phạm quy định của Tổng cục Quản lý Công thương Trung Quốc, coi đó là hành vi lừa dối người tiêu dùng.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo, vào thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp tung ra chương trình “mua hàng trúng thưởng” để kích cầu, nhưng người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng. Không ít trường hợp giải thưởng là hàng mẫu, hàng trưng bày hoặc người trúng phải trả thêm phí nhận thưởng.

Theo các luật sư tại Nam Xương, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, không nên tin vào thông báo trúng giải có giá trị quá cao. Ngoài ra, theo quy định, mức thưởng tối đa trong khuyến mãi có thưởng tại Trung Quốc chỉ được phép dưới 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng). Nếu khách hàng nhận được thông báo vượt mức này, nên xác minh qua cơ quan quản lý thị trường địa phương hoặc website chính thức để tránh bị lừa, rơi vào trường hợp trúng thưởng nhưng không được nhận giải như bà Vương.

(Theo Chinanews)