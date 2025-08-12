Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ đến ngân hàng rút 146 triệu từ tài khoản tiết kiệm, hàng xóm biết chuyện liền báo công an

12-08-2025 - 16:31 PM | Smart Money

Công an phường Thục Phán tuyên truyền cho bà N.L.T về phương thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao bằng vừa ngăn chặn 1 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Theo Báo Cao Bằng, khoảng 14h00 ngày 11/8/2025, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà N.L.T, trú tại tổ dân phố Đề Thám 4, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu bị lừa đảo trên không gian mạng. Công an phường Thục Phán lập tức tiến hành xác minh.

Qua làm việc, bà N.L.T cho biết có người gọi điện cho bà tự xưng là cán bộ Công an, nói bà đang liên quan đến vụ án ma tuý, yêu cầu bà phải nộp hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm cho đối tượng, nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị tạm giam 6 tháng. Do lo sợ, bà T đi rút số tiền 146 triệu đồng với mục đích chuyển cho các đối tượng.

Sau khi rút tiền về, bà T nói chuyện với hàng xóm. Nhận thấy bà T có dấu hiệu bị lừa đảo qua không gian mạng, hàng xóm của bà T liên hệ Công an phường Thục Phán đến xác minh.

Cán bộ Công an phường giải thích, tuyên truyền cho nạn nhân hiểu về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn bị hại chuyển tiền cho đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an phường Thục Phán khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ, nhất là các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước khác.

- Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu khi chưa xác minh được nhân thân đối tượng.

- Không cung cấp các thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ nhà... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, người dân cần báo ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

