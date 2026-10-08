Người phụ nữ mua gần 200 chỗ đỗ xe rồi bán lại cho hàng xóm kiếm lời

Vụ tranh chấp xảy ra tại một khu dân cư ở thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tên dự án không được tiết lộ.

Dự án hoàn thành và bắt đầu mở bán từ năm 2018. Thời điểm đó, khu vực này chưa có nhiều tiện ích thiết yếu như cửa hàng, trường học hay phương tiện giao thông công cộng. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ triển vọng phát triển của dự án, kéo theo tình trạng căn hộ và chỗ đỗ xe đều ít người quan tâm.

Khi nhiều người còn nghi ngờ về dự án, bà Wu đã bỏ tiền ra mua gần 200 chỗ đỗ xe

Trong bối cảnh đó, một phụ nữ họ Wu nhìn thấy cơ hội làm giàu hiếm có. Bà chi 14 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 520 tỷ đồng, để mua một lần 196 chỗ đỗ xe. Số chỗ này chiếm khoảng 40% tổng số chỗ đỗ xe của toàn dự án.

Chủ đầu tư khi ấy đang gặp khó khăn nghiêm trọng về dòng tiền nên đồng ý bán số lượng lớn cho bà Wu.

Trước khi xuống tiền, bà Wu đã nghiên cứu các kế hoạch phát triển khu vực do chính quyền địa phương công bố và tin rằng giá trị bất động sản tại đây sẽ tăng lên khi hạ tầng được cải thiện.

Thực tế sau đó diễn ra đúng như dự đoán. Khu vực nhanh chóng phát triển, các căn hộ trong dự án được bán hết trong thời gian ngắn, kéo theo nhu cầu về chỗ đỗ xe tăng mạnh.

Để bảo vệ số tài sản đã mua, bà Wu lắp khóa tại các vị trí đỗ xe nhằm ngăn người khác sử dụng trái phép.

Sau đó, bà cho thuê chỗ đỗ xe với giá 500 nhân dân tệ/tháng, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng. Mức này gần gấp đôi giá thuê mà chủ đầu tư đưa ra vào năm 2018. Khi một số cư dân đề nghị giảm giá thuê xuống 300 nhân dân tệ bà Wu không đồng ý.

Chưa hết, bà bắt đầu rao bán các chỗ đỗ xe với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ mỗi chỗ (khoảng 3,7 tỷ đồng), cao hơn tới 80% so với mức giá ban đầu.

Tòa án cho biết việc bà Wu mua gần 200 chỗ đỗ xe là hợp pháp

Sự việc trên nhanh chóng vấp phải tranh cãi. Nhiều cư dân cho rằng bà Wu nên bán lại với mức giá tương đương thời điểm chủ đầu tư mở bán, thay vì tận dụng tình trạng khan hiếm để đẩy giá lên cao.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt khi cư dân trong khu nhà phải đối mặt với tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, trong khi một người lại nắm giữ tới gần 200 vị trí.

Một quan chức địa phương được cử đến để hòa giải, nhưng nỗ lực này không mang lại kết quả. Sau đó, một nhóm cư dân đã tập hợp và khởi kiện bà Wu.

Nhóm này cho rằng chỗ đỗ xe là một phần thiết yếu của hạ tầng khu dân cư, vì vậy không nên để một cá nhân độc quyền nắm giữ số lượng lớn chỉ nhằm bán lại kiếm lời. Các cư dân đề nghị tòa án hủy hợp đồng mua bán giữa bà Wu và chủ đầu tư.

Tòa phán giao dịch mua gần 200 chỗ đỗ xe là hợp pháp

Tháng 2/2024, phiên tòa chính thức diễn ra. Theo tòa án, khi chủ đầu tư đưa các chỗ đỗ xe ra bán, toàn bộ cư dân trong khu nhà đều có cơ hội mua. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, họ đã lựa chọn không mua.

Trong khi nhiều người còn chờ đợi để đánh giá triển vọng của dự án, bà Wu quyết định hành động, tự huy động vốn và chấp nhận rủi ro thị trường để mua số lượng lớn chỗ đỗ xe.

Vì vậy, tòa cho rằng giao dịch của bà là hợp pháp. Phán quyết cũng chỉ ra rằng pháp luật hiện hành không quy định giới hạn số lượng chỗ đỗ xe mà một cá nhân được phép sở hữu.

Vụ việc bất ngờ được nhắc lại trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tháng 9/2026, kéo theo nhiều tranh luận về việc đầu tư và sở hữu chỗ đỗ xe trong các khu dân cư.

Một người dùng mạng xã hội bênh vực bà Wu: "Người phụ nữ này không làm gì sai. Chủ đầu tư đã hỏi các cư dân khác có muốn mua hay không, nhưng họ không mua".

Một người khác nhận xét bà Wu "vừa có tiền, vừa rõ ràng là người rất nhạy bén".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối. "Chỗ đỗ xe trong khu dân cư trước hết phải phục vụ nhu cầu của chính cư dân. Thật không công bằng khi nhiều chỗ bị bỏ trống trong khi những người khác lại không tìm được nơi đỗ xe", một người bình luận.

Theo SCMP