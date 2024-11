Người phụ nữ mua vàng cho đám cưới nhưng chuyển nhầm 136 triệu cho người khác, 6 ngày sau được công an mời lên trả lại toàn bộ

Ngày 26/11/2024, Công an xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết vừa hỗ trợ chị Lê Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1998, trú ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để nhận lại số tiền gần 140 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/11/2024, ngay sau khi nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1989, trú ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân về việc tài khoản ngân hàng của chị có người chuyển hơn 136 triệu đồng, Công an xã Nhân Chính đã tiến hành kiểm tra và xác minh được số tiền mà chị Phương nhận là của chị Lê Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1998, trú ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Được biết số tiền này của chị Ánh chuyển khoản cho anh Phạm Tiến Trinh, sinh năm 1985, trú tại thôn nội Kiếu, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân làm ở cửa hàng vàng An Hợp (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) để mua vàng phục vụ đám cưới gia đình, nhưng do sơ xuất trong lúc giao dịch nên đã chuyển nhầm tài khoản.

Ngày 26/11/2024, Công an xã Nhân Chính đã tiến hành mời các bên đến làm việc chứng kiến việc trả lại tài sản trên. Tại cơ quan Công an, nhận lại tài sản chị Ánh rất vui mừng, phấn khởi, cảm ơn lực lượng Công an xã đã nhiệt tình, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Nhân Chính, chị Nguyễn Thị Thu Phương đã hoàn thiện các thủ tục chuyển lại số tiền hơn 136 triệu đồng

Gần đây, nhiều người bất ngờ nhận được tiền chuyển vào tài khoản không rõ nguồn gốc đã chủ động trình báo công an.

Ví dụ như trường hợp anh Nguyễn Văn Chung, tạm trú tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam sau khi phát hiện trong tài khoản cá nhân có người chuyển đến số tiền 253 triệu đồng đã đến ngay Công an phường Liêm Chính trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền.

Với tinh thần khẩn trương, Công an phường Liêm Chính, Hà Nam đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển tiền cho anh Chung là của anh Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1981, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Đồng thời liên hệ để anh Chung làm các thủ tục chuyển lại số tiền 253 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cho cơ quan công an về việc nhận nhầm hoặc chuyển nhầm tiền là việc làm rất đúng đắn và cần thiết, không chỉ tăng cơ hội thu hồi được tiền mà còn giúp người dân tránh khỏi bẫy lừa đảo của các đối tượng và những tình huống rắc rối trong quá trình chuyển trả lại tiền.

Hiện nay, những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt là lừa đảo qua mạng. Chính vì vậy, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng. Ngoài ra, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, tài khoản mật khẩu giao dịch một lần OTP cho bất cứ ai kể cả là người tự xưng là nhân viên ngân hàng ở dưới bất cứ hình thức nào, cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website đăng nhập cung cấp thông tin tài khoản thông tin cá nhân.