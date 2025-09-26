Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ sinh năm 1993 “khó khăn về kinh tế” bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ tài khoản lạ: Công an đến ngân hàng BIDV xác minh

26-09-2025 - 14:15 PM | Sống

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa nhận được trình báo về trường hợp một công dân nhận 150 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản của mình.

Chiều tối ngày 25/9/2025, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1993 trú tại tổ dân phố Đại Lợi, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bỗng nhiên nhận được một khoản tiền 150 triệu đồng từ tài khoản lạ, không quen biết.

Chia sẻ với lực lượng công an, chị Hằng cho biết mặc dù là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế và đây là số tiền lớn nhưng không vì thế mà mình lại chiếm đoạt. Trong tiềm thức chị Hằng nhận biết đây là hành động chuyển nhầm nên chị Hằng đã đến Cơ quan Công an báo tin nhờ tìm cách chuyển trả cho người đã chuyển nhầm. Ngay sau khi nhận thông tin Công an xã Đức Thọ đã phối hợp cùng ngân hàng BIDV chi nhánh tại xã Đức Thọ để tiến hành xác minh chủ tài khoản ngân hàng đã chuyển.

Người phụ nữ sinh năm 1993 “khó khăn về kinh tế” bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ tài khoản lạ: Công an đến ngân hàng BIDV xác minh- Ảnh 1.

Sau khi tiến hành xác minh công an xã Đức Thọ đã nhanh chóng xác định thông tin người chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của chị Hằng là chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1975, trú tại xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Ngay sau đó Công an xã Đức Thọ phối hợp với công an xã Bảo Lộc, Lâm Đồng để thực hiện công tác chuyển trả số tiền 150 triệu từ chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho Hoàng Thị Ngọc Ánh nguyên vẹn. Chị Ánh cũng đã cảm ơn chị Hằng và cảm ơn Công an xã Đức Thọ đã giúp đỡ chị Ánh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh

Kim Linh

