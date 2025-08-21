Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ Thanh Hóa phát hiện gần 80 triệu đồng tại cây ATM của BIDV, liền báo công an

21-08-2025 - 13:36 PM | Smart Money

Công an phường Tĩnh Gia và chị Lê Thị Huyền trao trả lại tài sản cho người bỏ quên

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Khoảng 11 giờ ngày 18/8/2025, khi đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV ở Tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hoá, chị Lê Thị Huyền sinh năm 1988, giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79.500.000 đồng bị bỏ quên…

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ Công an phường xác minh chủ nhân của số tiền trên để trao trả lại tài sản bị bỏ quên. Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Ga đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của Công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19/8/2025, sau khi xác minh thông tin đối soát của Ngân hàng BIDV, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh Mai Xuân Tấn, sinh năm 1984 trú tại Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia.

Tại buổi giao nhận tài sản, anh Tấn trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của chị Lê Thị Huyền, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tĩnh Gia và Ngân hàng BIDV chi nhánh ở Tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hoá đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho anh.

Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" của chị Huyền là việc làm ý nghĩa thể hiện sự trung thực, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đây là hành động đẹp cần được lan toả và nhân rộng trong cuộc sống.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa

Linh San

An ninh tiền tệ

