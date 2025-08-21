Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách hàng Vietcombank ở Hà Nội chú ý thay đổi quan trọng về giao dịch tiền mặt

21-08-2025 - 10:00 AM | Smart Money

Khách hàng Vietcombank ở Hà Nội chú ý thay đổi quan trọng về giao dịch tiền mặt

Vietcombank vừa thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt của một số điểm giao dịch Vietcombank khu vực Hà Nội trong các ngày sơ/tổng duyệt và hợp luyện 21/8, 27/8, 29/8/2025.


Căn cứ thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về thời gian cấm triệt để các phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) trong tháng 8/2025 tại Hà Nội để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietcombank thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD) như sau:
Danh sách 22 PGD có thay đổi thời gian giao dịch tại đây:
Khách hàng Vietcombank ở Hà Nội chú ý thay đổi quan trọng về giao dịch tiền mặt- Ảnh 1.

Thời gian dừng giao dịch tiền mặt tại quầy:
Ngày 21/8/2025: Từ 9h30 sáng.
Ngày 27/8/2025 & 29/8/2025: Từ 14h30 chiều.
Các PGD không thuộc danh sách trên, ATM và các giao dịch khác ngoài dịch vụ tiền mặt tại quầy tại các PGD thuộc danh sách trên: Vietcombank phục vụ như bình thường. 
Để thuận tiện và tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng ưu tiên sử dụng các kênh giao dịch số.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 100 triệu nên mua vàng, cổ phiếu hay gửi tiết kiệm?

Có 100 triệu nên mua vàng, cổ phiếu hay gửi tiết kiệm? Nổi bật

Đóng hơn 100 triệu đồng tiền bảo hiểm nhân thọ, 10 năm sau người phụ nữ 60 tuổi nhận về 40 triệu, nhân viên nói: “Gia hạn thêm 10 năm nữa sẽ rút đủ”

Đóng hơn 100 triệu đồng tiền bảo hiểm nhân thọ, 10 năm sau người phụ nữ 60 tuổi nhận về 40 triệu, nhân viên nói: “Gia hạn thêm 10 năm nữa sẽ rút đủ” Nổi bật

Người thành công thường làm gì trước: Trả hết nợ hay tranh thủ đầu tư?

Người thành công thường làm gì trước: Trả hết nợ hay tranh thủ đầu tư?

09:01 , 21/08/2025
Vay mua nhà với lãi suất thấp: Cơ hội đi kèm thách thức

Vay mua nhà với lãi suất thấp: Cơ hội đi kèm thách thức

08:27 , 21/08/2025
Khám xét khẩn cấp phát hiện 10.000 tờ rơi cho vay tiền, công an tiến hành phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Khám xét khẩn cấp phát hiện 10.000 tờ rơi cho vay tiền, công an tiến hành phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

19:31 , 20/08/2025
Nhận cuộc gọi báo có đơn hàng, nữ sinh liền chuyển khoản 20 triệu đồng nhưng vẫn "chưa đủ", phải nhờ bố nộp thêm 50 triệu

Nhận cuộc gọi báo có đơn hàng, nữ sinh liền chuyển khoản 20 triệu đồng nhưng vẫn "chưa đủ", phải nhờ bố nộp thêm 50 triệu

15:58 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên