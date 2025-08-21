Khách hàng Vietcombank ở Hà Nội chú ý thay đổi quan trọng về giao dịch tiền mặt

Căn cứ thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về thời gian cấm triệt để các phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) trong tháng 8/2025 tại Hà Nội để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietcombank thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD) như sau:

Danh sách 22 PGD có thay đổi thời gian giao dịch tại đây:

Các PGD không thuộc danh sách trên, ATM và các giao dịch khác ngoài dịch vụ tiền mặt tại quầy tại các PGD thuộc danh sách trên: Vietcombank phục vụ như bình thường.

Để thuận tiện và tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng ưu tiên sử dụng các kênh giao dịch số.



