Vay mua nhà với lãi suất thấp: Cơ hội đi kèm thách thức

Chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ “mở khóa” giấc mơ an cư cho người trẻ

Chính sách ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chính sách cho vay nhà ở xã hội dành riêng cho người dưới 35 tuổi với lãi suất ưu đãi đáng chú ý. Cụ thể, chính sách vay ưu đãi áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025, dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, với lãi suất 6,1%/năm - thấp hơn 2% so với mức lãi suất trung dài hạn bình quân tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank).

Từ năm thứ 6 đến năm thứ 15 sau giải ngân, mức lãi suất tiếp tục thấp hơn 1% so với mặt bằng chung. Sau ngày 1/7/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố lãi suất 6 tháng/lần, linh hoạt theo diễn biến thị trường. Đây được xem là bước đi tích cực nhằm tháo gỡ bài toán an cư cho người trẻ - nhóm đối tượng đang chịu nhiều áp lực khi giá nhà tăng cao trong khi thu nhập chưa theo kịp.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), sự mất cân đối giữa tốc độ tăng giá nhà và thu nhập khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời. Trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng hơn 72%, tại TP Hồ Chí Minh gần 50%, trong khi thu nhập bình quân mỗi năm chỉ nhích nhẹ 6-10%. Hiện những căn hộ hai phòng ngủ với giá dưới 3 tỷ đồng tại khu vực trung tâm gần như đã biến mất. Nếu chọn vay mua nhà, người mua phải chấp nhận trả nợ trong vòng 15-25 năm, kèm theo rủi ro từ lãi suất thả nổi và áp lực tài chính dài hạn. Đây là một bài toán không dễ với những người trẻ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho biết, với mức thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/tháng (theo thống kê năm 2024), người trẻ Việt Nam phải làm việc và tích cóp trong 25,8 năm mới có thể sở hữu căn hộ 60m² trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Việc lãi suất thấp chỉ là một phần của bài toán tài chính

Cẩn trọng với lãi suất thấp

Việc lãi suất thấp chỉ là một phần của bài toán tài chính. Điều quan trọng hơn là người trẻ cần tỉnh táo và có chiến lược rõ ràng khi tiếp cận các gói vay này.

Hiện nay, một số ngân hàng như SHB thậm chí đưa ra mức lãi suất khởi điểm chỉ 3,99%, thấp hơn cả lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, mức này thường chỉ duy trì 3-24 tháng, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi - tiềm ẩn rủi ro biến động lớn.

Bà Đoàn Thái Thanh Thủy, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, lưu ý: “Với mức lãi suất ưu đãi và đối tượng khách hàng mục tiêu là người trẻ, SHB khuyến nghị nên tập trung vào phân khúc nhà tầm trung. Đây là lựa chọn hợp lý giúp giảm áp lực tài chính, đảm bảo khả năng chi trả mà vẫn sở hữu được một căn nhà phù hợp trong giai đoạn đầu. Khi tài chính dư dả hơn, khách hàng có thể cân nhắc nâng cấp lên những căn nhà thuộc phân khúc cao hơn”.

Tuy nhiên, để được vay, khách hàng cần có lịch sử tín dụng tốt, thu nhập ổn định và tài sản đảm bảo. Việc lựa chọn gói vay phải căn cứ vào khả năng trả nợ trong dài hạn chứ không chỉ dựa trên lãi suất ngắn hạn hấp dẫn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết, hiện nay, phân khúc căn hộ trung bình đang khá khan hiếm. Giá nhà ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tăng 20-30% chỉ trong vòng một năm qua. Những căn hộ có giá dưới 3 tỷ đồng gần như biến mất khỏi trung tâm. Ở vùng ven, cũng rất khó để tìm được sản phẩm phù hợp. Dù ngân hàng đã cố gắng giảm lãi suất vay từ 1-2%/năm, nhưng giá bất động sản vẫn tăng mạnh. Do đó, việc giảm lãi suất cho vay bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu mua nhà vẫn là một thách thức lớn.

“Giải quyết bài toán nhà ở cho người trẻ là một sứ mệnh của toàn xã hội. Trước hết, các cơ quan Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nguồn cung nhà ở và cơ chế lãi suất. Tiếp theo, cần có sự phối hợp giữa ngân hàng và chủ đầu tư, từ việc cho vay ngay từ giai đoạn triển khai dự án để giảm chi phí vốn, đến việc đưa ra các gói ưu đãi lãi suất, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua. Cuối cùng, bản thân người trẻ cũng cần xác định mục tiêu tài chính rõ ràng, cân nhắc khả năng tích lũy và lựa chọn thời điểm phù hợp để sở hữu căn nhà mơ ước”, bà Thủy đề xuất.

Hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản chủ yếu tập trung vào phân khúc hạng sang do lợi nhuận cao, trong khi nhà ở bình dân lại hạn chế. Nguyên nhân chính là chi phí phát triển dự án cao, từ giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý kéo dài, đến lãi suất vay vốn cao, khiến doanh nghiệp khó có lợi nhuận nếu đầu tư vào phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, phân khúc này không đáp ứng nhu cầu thực sự của đại đa số người dân mà chủ yếu phục vụ một nhóm nhỏ, thậm chí dẫn đến hiện tượng đầu cơ, đẩy giá bất động sản lên cao.

“Để thúc đẩy nguồn cung nhà ở phù hợp với đại đa số người dân, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia thay vì chỉ đặt ra các quy định bắt buộc. Trước đây, việc áp dụng tỷ lệ bắt buộc dành cho nhà ở xã hội đã gặp nhiều khó khăn trong thực thi. Vì vậy, giải pháp hiệu quả là xây dựng chính sách ưu đãi như giảm thuế, hỗ trợ tín dụng, đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp tự nguyện tham gia. Nhà nước, các bộ ngành, ngân hàng và chủ đầu tư đều đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở giá hợp lý, giúp người dân thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở hơn”, ông Đính nhấn mạnh.

Việc mở rộng tín dụng ưu đãi cho người trẻ là một tín hiệu tích cực, nhưng không thể là “chiếc đũa thần” giải quyết mọi khúc mắc của thị trường bất động sản. Một chính sách lãi suất tốt cần song hành với giá nhà hợp lý, nguồn cung ổn định và sự chủ động từ chính người vay. Trong hành trình đi tìm chốn an cư, điều cần nhất với người trẻ không chỉ là tiền - mà còn là sự tỉnh táo, kiên định và chiến lược dài hạn.