Người thay đổi cả cuộc đời Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Theo Tú Tú | 02-05-2026 - 19:52 PM | Lifestyle

Nhân vật đặc biệt khiến cuộc đời Hải My và Văn Hậu trở nên đẹp đẽ hơn.

Hôm nay 2/5, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến dân tình "tan chảy" khi đăng tải loạt khoảnh khắc xịn xò mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai đầu lòng - bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng). Giữa không gian được trang hoàng lộng lẫy như cổ tích, ba thành viên nhà Văn Hậu chiếm trọn spotlight với visual sáng bừng, chuẩn "gia đình kiểu mẫu" làng bóng đá Việt.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, phong thái sang chảnh sau khi làm vợ, làm mẹ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My còn khiến người hâm mộ xúc động trước những dòng tâm tình dành cho con trai. Cô chia sẻ: "Ngày con đến, mọi thứ trong cuộc đời mẹ đều thay đổi theo cách đẹp đẽ nhất. Happy birthday, my everything (chúc mừng sinh nhật, tất cả của mẹ)". Có thể thấy, sự xuất hiện của bé Lúa chính là món quà vô giá, là sợi dây gắn kết giúp tổ ấm của cặp đôi thêm phần viên mãn.

Doãn Hải My khoe sắc vóc mặn mà trong loạt ảnh mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai cưng Minh Đăng

Sự xuất hiện của bé Lúa khiến cuộc đời Doãn Hải My thay đổi

Kể từ khi chào đời, bé Lúa luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cậu bé không chỉ là "bản sao" hoàn hảo của ông bố nổi tiếng Đoàn Văn Hậu mà còn gây sốt khi sớm bộc lộ sự thông minh, lém lỉnh. Trong bộ ảnh được Hải My chia sẻ, bé Lúa diện vest trắng cực "ngầu", tự tin tương tác cùng bố mẹ, tạo nên những khung hình ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Kể từ khi có con trai đầu lòng, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từ cặp đôi trẻ trung đã chuyển mình sang hình tượng sang ông bố, bà mẹ bỉm sữa đảm đang luôn hướng về gia đình. Thay vì những chuyến du lịch sang chảnh chỉ có hai người như trước, giờ đây trang cá nhân của cả hai ngập tràn hình ảnh về con, minh chứng cho việc bé Lúa chính là "người" đã thay đổi cuộc sống của cặp đôi đình đám làng bóng đá, đem đến cho họ hạnh phúc thiêng liêng khi làm cha, làm mẹ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc khi có con trai cưng đem đến niềm vui mỗi ngày

Theo Tú Tú

Đời sống và Pháp luật

