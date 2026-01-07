Nguồn cung dư thừa, cuộc đua giảm giá ô tô tiếp tục kéo dài?

Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 12/2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận khoảng 76.186 xe mới được bổ sung. Con số này bao gồm cả xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 12,8% so với tháng 11/2025 (67.550 xe).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 12/2025 ước đạt 60.700 xe, tăng mạnh 23,4% so với tháng trước và cao hơn tới 57,5% so với cùng kỳ tháng 12/2024. Đây là mức sản lượng theo tháng cao nhất từ trước đến nay của ngành ô tô Việt Nam, phản ánh nỗ lực gia tăng công suất của các nhà sản xuất trong nước trước nhu cầu mua sắm cuối năm.

Lượng ô tô mới được sản xuất trong nước năm 2025 đạt mức lập kỷ lục. Ảnh: VinFast

Tính chung cả năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước xuất xưởng khoảng 484.500 xe, tăng 39,1% so với năm 2024. Đây cũng là sản lượng theo năm cao nhất từng được ghi nhận.

Ở nhóm xe nhập khẩu, lượng ô tô ngoại được đưa về Việt Nam trong tháng 12/2025 ước đạt 15.486 chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 406 triệu USD. So với tháng 11/2025 (18.350 xe, trị giá 455 triệu USD), lượng xe nhập khẩu giảm 15,6% và giá trị giảm 10,7%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 12/2024, ô tô nhập khẩu vẫn tăng 21,1% về lượng và 35,2% về giá trị.

Lũy kế cả năm 2025, ước tính thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 206.628 xe ô tô nguyên chiếc, với tổng giá trị đạt khoảng 4,737 tỷ USD, tăng lần lượt 19,1% về lượng và 31,1% về giá trị so với năm 2024.

Như vậy, nguồn cung ô tô mới ra thị trường trong năm 2025 ướt ính đạt khoảng hơn 691.000 xe. Tuy nhiên, doanh số của toàn thị trường tính đến hết tháng 11 chỉ đạt hơn 520.000 xe (cộng chung số liệu của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công).

Nếu tháng 12 duy trì được mức doanh số khoảng 68.000 xe như tháng 11, lượng tiêu thụ ô tô của toàn thị trường trong cả năm 2025 ước tính đạt khoảng 590.000 ô tô các loại. Con số này vẫn kém nguồn cung khoảng 100.000 xe, cũng là lượng xe đang ‘dư thừa’, được lưu kho chờ bán.

Không chỉ xe sản xuất trong năm 2025 (VIN2025), thị trường hiện còn đang dư thừa cả những xe số VIN2024, thậm chí cũ hơn. Ví dụ như một số đại lý Honda, Subaru, Suzuki, Mazda hay MG vẫn đang rao bán các mẫu xe VIN2024 dù với số lượng có hạn.

Nhiều đại lý vẫn đang chào bán mẫu Honda Civic bản hybrid VIN2024. Ảnh: Đại lý.

Điều này cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang trong tình trạng dư thừa, với hàng tồn kho dồn lại của nhiều năm. Xe cũ chưa bán hết trong khi xe mới vẫn được bổ sung, buộc các hãng phải duy trì khuyến mãi để có thể xả kho.

Theo đó, không ít mẫu xe đang có mức mua giá thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, thậm chí được đưa xuống ngang hàng với phân khúc dưới. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, khi vừa có nhiều mẫu mã để lựa chọn vừa được hưởng nhiều ưu đãi từ cuộc đua giảm giá .

Thực tế, ngay khi bước sang năm mới, các hãng xe phổ thông như Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Ford,... đã sớm nhập cuộc đua khuyến mãi để tăng sức với người tiêu dùng. Làn sóng này được dự báo sẽ diễn ra ít nhất tới Tết Nguyên đán - thời điểm mà sức mua thường suy giảm trên mọi phân khúc.

Nhưng nhìn chung, nguồn cung dồi dào cùng với giá bán được giảm xuống nhờ các chương trình khuyến mãi là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy doanh số bán ô tô của thị trường ngay từ đầu năm.