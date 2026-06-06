Nguồn thu từ đất ở TPHCM tăng hơn 3.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Thuế TPHCM, nguồn thu từ đất trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 29.273 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt 19.436 tỷ đồng, tăng 4.847 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 133%. Khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 3.843 tỷ đồng, giảm 1.018 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79%. Các khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 5.993 tỷ đồng, giảm 161 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97%.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tổng nguồn thu dự kiến từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 là 154.855 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/5, nguồn thu từ các hồ sơ xác định giá đất đã được xác định, đang xử lý hoặc đã có cơ sở pháp lý để triển khai thu là 64.879 tỷ đồng, đạt khoảng 42% so với tổng nguồn thu dự kiến năm 2026.

Tổng nguồn thu dự kiến từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 là 154.855 tỷ đồng.

Trong đó, 5 tháng đầu năm nay đã giải quyết cấp giấy chứng nhận cho 18.195 căn nhà và còn 13.665 hồ sơ chưa ký giấy chứng nhận do đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ. Kết quả này đã góp phần tăng thu ngân sách TPHCM thông qua việc thu lệ phí trước bạ được khoảng 600 tỷ đồng.

Trong công tác cấp giấy chứng nhận nhà ở hiện nay còn một số tồn tại, khó khăn và vướng mắc. Cụ thể, hiện vẫn còn 35 dự án (tương đương 11.354 căn nhà) đang gặp vướng mắc, cần phải phối hợp với các sở, ngành liên quan trước khi giải quyết cấp sổ đỏ, như chủ đầu tư chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không hoặc chưa bàn giao đầy đủ 2% quỹ bảo trì cho Ban Quản trị.

Một số dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết 20% nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền, UBND cấp phường xã (trước đây là quận, huyện) không mua lại các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư dẫn đến vướng mắc về việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc TPHCM không mua lại quỹ nhà đất này, một số dự án chủ đầu tư không phối hợp do người đại diện pháp luật của công ty không liên hệ được…

Năm 2026, TPHCM đặt chỉ tiêu phấn đấu giải quyết 68.000 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó cấp 61.200 giấy chứng nhận (tăng 15% so với tổng số được cấp năm 2025) và tháo gỡ vướng mắc cho 60 dự án.

Để hoàn thành chỉ tiêu, TPHCM sẽ triển khai 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ, gồm rà soát tổng thể dự án chưa cấp giấy, giải quyết hồ sơ chờ người mua nhà nộp thuế, xử lý dự án vướng nghĩa vụ tài chính, đôn đốc bàn giao quỹ bảo trì, hạ tầng và xử lý các dự án không xác định được hình thức điều tiết 20% nhà ở xã hội.