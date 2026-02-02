Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyễn Công Nguyên SN 2003 ra đầu thú

02-02-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Nguyễn Công Nguyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) truy nã vào năm 2024.

Công an Đà Nẵng ngày 2/2 cho biết, Công an phường Điện Bàn đã tiếp nhận Nguyễn Công Nguyên (SN 2003, trú tại khối phố Triêm Trung 1, phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) là bị can trong vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trước đó, vào ngày 1/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) đã ra quyết định truy nã số 585 đối với Nguyên sau khi đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa nắm bắt tình hình và kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp, lực lượng chức năng đã thuyết phục thành công đối tượng ra trình diện. Đến 15h ngày 30/1/2026, Nguyễn Công Nguyên đã chủ động đến trụ sở Công an phường Điện Bàn để đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Công Nguyên - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc các đối tượng đang lẩn trốn tự nguyện ra đầu thú là hành động đúng đắn để nhận được sự xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Công an phường cũng mong muốn người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại khu dân cư.

Hiện tại, Công an phường Điện Bàn đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ ban đầu và bàn giao Nguyễn Công Nguyên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

