Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên nhân hoa hậu 31 tuổi qua đời

15-08-2025 - 15:39 PM | Lifestyle

Kseniya Alexandrova - Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 đột ngột qua đời ở tuổi 31 do gặp tai nạn hy hữu. Cô bị một chú nai rừng đâm trúng khi đang di chuyển trên đường.

Ngày 13/8, thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời ở tuổi 31 khiến nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng. Công ty quản lý người mẫu Modus Vivendis xác nhận về cái chết của người đẹp nhưng không thông báo lý do.

Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Kseniya Aleksandrova qua đời do gặp tai nạn giao thông hy hữu ở tỉnh Tver, Nga.

Nguyên nhân hoa hậu 31 tuổi qua đời- Ảnh 1.

Kseniya Aleksandrova qua đời do gặp tai nạn hy hữu.

Vụ việc xảy ra từ tháng 7 khi một con nai sừng tấm bất ngờ lao ra đường, đâm xuyên kính chắn gió của chiếc xe mà Aleksandrova ngồi ở ghế phụ, khiến cô gặp thương tích nghiêm trọng.

Người đẹp được đưa vào khoa hồi sức của Viện Nghiên cứu Khoa học Cấp cứu N.V. Sklifosovsky (Moskva) do bị chấn thương sọ não. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Aleksandrova đã qua đời ngày 12/8.

Aleksandrova mới kết hôn hồi đầu năm. Sự việc khiến nhiều người xót xa. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi kết hôn. Cô viết: "Tôi nhớ từng giây và dường như tôi vẫn đang trải qua cơn lốc của cảm xúc. Có quá nhiều tình yêu, niềm vui và cảm xúc chân thành vẫn đong đầy trong trái tim tôi. Cảm ơn những người đã ở bên chúng tôi - điều đó là vô giá".

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học. Cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017, sau đó đại diện nước Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích.

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Sau đó, cô theo học tại Trường Trung học Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow với bằng Tâm lý học.

Sự việc Alexandrova đột ngột qua đời gây xôn xao giới sắc đẹp. Công ty quản lý của người đẹp chia sẻ: "Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Nga cũng bày tỏ sự tiếc thương. Trong khi đó, các fan sắc đẹp tràn vào trang cá nhân của Kseniya Alexandrova để tạm biệt và mong cô an nghỉ.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu

Theo Duy Anh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn

Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn Nổi bật

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ Nổi bật

Nữ ca sĩ ở Mỹ sở hữu 10 nghìn mét đất tại Việt Nam, suy nghĩ kêu gọi đầu tư

Nữ ca sĩ ở Mỹ sở hữu 10 nghìn mét đất tại Việt Nam, suy nghĩ kêu gọi đầu tư

15:13 , 15/08/2025
Hoàng Thùy Linh và 'người tình tin đồn' Đen Vâu giàu có thế nào?

Hoàng Thùy Linh và 'người tình tin đồn' Đen Vâu giàu có thế nào?

14:55 , 15/08/2025
Loạt xe tay ga giảm giá mạnh: Có xe ngang hạng Air Blade, thông minh nhất phân khúc nhưng rẻ bằng gần nửa

Loạt xe tay ga giảm giá mạnh: Có xe ngang hạng Air Blade, thông minh nhất phân khúc nhưng rẻ bằng gần nửa

14:50 , 15/08/2025
4 bí mật người kiếm được nhiều tiền không muốn nói cho bạn biết

4 bí mật người kiếm được nhiều tiền không muốn nói cho bạn biết

14:26 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên