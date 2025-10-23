Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê

23-10-2025 - 13:36 PM | Bất động sản

Thiết kế là giải pháp kiến trúc mở kết nối thiên nhiên, tái hiện nếp sống làng quê trong “1 gian” nhà.

Ngôi nhà với tên gọi ''1 gian'' là một không gian sống giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi, gắn bó với thiên nhiên và mang lại cảm giác thư giãn, bình yên cho gia đình.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 1.

Mặt tiền nhà 1 gian nổi bật với hình khối bất đối xứng nhưng mộc mạc và được khoét giếng trời lấy sáng. Với mái ngói đỏ truyền thống, cây xanh bao phủ và thiết kế tối giản, công trình gợi nhắc về một tổ ấm nguyên bản, nơi thiên nhiên, ánh sáng và con người giao hòa.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 2.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 3.

Diện tích khu đất là 180m2, được xây dựng 130m2, diện tích còn lại được sử dụng cho các khu vườn bao quanh khối nhà.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 4.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 5.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 6.

Không gian bên trong tối giản, sạch sẽ tập trung vào công năng sử dụng và mở ra không gian xanh bên ngoài bằng các khung cửa kính lớn.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 7.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 8.

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê- Ảnh 9.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

