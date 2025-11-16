Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố

16-11-2025 - 23:02 PM | Bất động sản

Xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi mảng xanh xuyên suốt từ lối vào đến cuối nhà, lấy cảm hứng từ thiên nhiên để tạo nên không gian bình yên và thân thiện với môi trường.

Tọa lạc tại một khu dân cư huyện Bình Chánh, TP.HCM, với diện tích 100 m²/sàn với thiết kế ba tầng, căn villa thực sự đã biến không gian ở thành nơi nghỉ dưỡng.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 1.

Thiết kế lược bớt tường đặc, thay bằng kính kéo và cửa mở quay nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông gió, giúp ngôi nhà mát mẻ mà không cần nhiều năng lượng nhân tạo.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 2.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 3.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 4.

Ở trung tâm tầng trệt là khu vườn nằm giữa nhà, kết nối phòng khách, bếp, sân vườn, đồng thời là “thông khí” giúp trao đổi khí mát nóng giữa trong nhà và môi trường ngoài.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 5.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 6.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 7.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 8.

Ở bất cứ góc độ nào, gia chủ cũng có thể nhìn thấy các khu vườn xanh được rải sỏi ở khắp trong và ngoài nhà.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 9.

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố- Ảnh 10.

Nội thất bên trong ưu tiên sử dụng các chất liệu gạch, đá, gỗ để đồng bộ với tinh thần chung của căn nhà. Tạo nên không gian sống thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

