Nhà báo Ngọc Trần ra mắt cuốn tiểu thuyết 200 trang về nạn buôn người, tiết lộ viết hoàn toàn trên điện thoại

Tác phẩm mở đầu bằng bước chân non nớt của Ngoãn - cô gái quê ngây thơ lần đầu đi xa cùng người mình thương - để rồi từ giấc mơ giản dị rơi thẳng vào tấn bi kịch trần gian khi bị lừa bán như một món hàng nơi đất khách quê người. Hành trình của Ngoãn, từ ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt, là câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính biểu tượng cho bao kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.

Tiểu thuyết truyền tải thông điệp giản dị nhưng không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu và thực hiện: Cuộc đời này đừng mong cầu sưởi ấm trong nguồn sáng vay mượn từ người khác. Người mạnh là người dù trong hoàn cảnh nào cũng không để kẻ khác cướp mất ánh sáng, nhấn chìm mình trong sự tăm tối thù hận. Hãy để trái tim và sự thiện lương là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời bạn. Đời này có ai không sai chứ? Nếu bạn giữ lại được ánh sáng, bạn còn có thứ soi đường để trở về.

Kết cấu đồng hiện là điểm sáng trong cấu trúc nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết này: hiện tại u ám của Ngoãn được soi rọi bởi những mảnh hồi ức trong trẻo về làng quê, tình chị em, những khát vọng đời thường. Chính sự đan xen này đã tạo nên nhịp điệu đa tầng, khiến truyện không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội, nơi giấc mơ và hiện thực luôn đối chọi khốc liệt.

Văn phong của tác giả Ngọc Trần vừa mộc mạc, giàu chi tiết đời sống, vừa sắc sảo trong việc miêu tả tâm lý nhân vật đã tạo nên một không khí thân thuộc mà nhức nhối. Nhân vật được khắc họa có chiều sâu, từ Ngoãn, Ngoan, đến những bóng dáng phụ nữ làng quê khác,… nỗi đau mà mỗi người phụ nữ đó đang mang trong mình như một mảnh bi kịch riêng, góp vào bản hợp xướng thân phận nổi chìm u trầm nhưng nhân bản.

Theo tác giả, "Chuyện của mặt trời" lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mình trải qua thời ấu thơ, với những thương nhớ đồng quê da diết và những trăn trở, băn khoăn về số phận người hàng xóm, đã từ lâu không còn nhớ mặt. Vì vậy, có rất nhiều câu chuyện thật, nỗi đau thật ẩn giấu trong từng con chữ, dễ chạm đến trái tim độc giả.

Biên tập viên Mai Huê (nhà sách Đông Tây) chia sẻ: “Khi được giao biên tập truyện của Ngọc Trần, tôi đã lặng lẽ ngồi lau nước mắt. Điều tôi day dứt nhất sau khi đóng lại cuốn “Chuyện của mặt trời” không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình.

Thực ra với kinh nghiệm của một biên tập viên (dù không đọc trinh thám nhiều), tôi cũng nắm được cơ bản diễn biến của truyện sau đó sẽ thế nào, chỉ chờ đợi những gài gắm của tác giả. Thực sự là lôi cuốn, chặt chẽ. Đồng nghiệp soát morat cùng tôi sau khi đọc xong lần 1 cũng phải thốt lên: Tác giả này có là nhà báo không mà viết truyện cô đúc, nhiều tình tiết nhưng quá là logic”.

Tiểu thuyết của Ngọc Trần dài khoảng 200 trang, được chị viết trên điện thoại trong những đêm mất ngủ. Tác phẩm chứa nhiều cú twist, diễn biến dồn dập, không khí đặc quánh đến mức nhiều lúc khiến người đọc nghẹt thở. Nhưng sau tất cả, cái kết lại mở ra ánh sáng tươi mới, tràn ngập dương quang, gieo niềm tin vào sự thiện lương và ánh sáng trong đời.

Ngọc Trần từng là nhà báo có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực văn hoá, giải trí. Ngoài tập truyện ngắn đầu tay “Ngày mai có khi là kiếp sau” (2021), chị từng có tác phẩm giành giải 3 cuộc thi Từ Trong Ký Ức của báo Người lao động, được đăng trong tuyển tập cùng tên, tác phẩm được tuyển chọn vào tập truyện ngắn Cánh Chim Tự Do của tổ chức phi chính phủ CSAGA, truyện ngắn, thơ đăng tải trên các báo Văn nghệ Việt Nam, Văn nghệ TPHCM, Phụ nữ Thủ đô…

Và, với tiểu thuyết “Chuyện của mặt trời”, Ngọc Trần làm đậm nét thêm khả năng khai thác những số phận nhiều ẩn ức, chìm nổi, nhiều góc khuất… trong xã hội qua lối viết nữ tính nhưng rất sắc sảo, “bén ngọt” đầy cuốn hút. Tuy nhiên các tác phẩm của Ngọc Trần vẫn luôn hướng về miền tươi sáng, hy vọng, như cuộc sống dù đêm đen có dài đến đâu thì ánh mặt trời vẫn luôn thức dậy và đem ánh sáng chan hòa đến tất cả.