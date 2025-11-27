Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà đang yên ấm thì đừng trồng 4 cây này kẻo tiền bạc đội nón ra đi

27-11-2025

4 cây hoa này đẹp nhưng độc, không lý tưởng để trồng trong không gian sống.

Cây cảnh giúp không gian sống dễ chịu hơn, mang lại cảm giác thư thái và góp phần cải thiện chất lượng không khí. Tuy vậy, không phải loại cây nào cũng thích hợp xuất hiện trong không gian sinh hoạt chung. Một số loài có độc tính tự nhiên, dễ gây kích ứng hoặc ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và thú cưng. Thêm vào đó, có cây còn mang ý nghĩa phong thủy không thuận lợi. Nếu bạn đang cân nhắc trồng cây trong nhà, 4 loại dưới đây nên được đưa thẳng vào danh sách hạn chế.

1. Xương rồng ba cạnh

Xương rồng là nhóm cây cực kỳ dễ sống, chịu khô hạn tốt và có sức hấp dẫn riêng nhờ hình dáng đặc trưng. Tuy nhiên, xương rồng ba cạnh lại không phải lựa chọn lý tưởng cho không gian kín. Loài này có thân mọc thẳng, chứa nhiều nhựa màu trắng. Nhựa của cây có thể gây kích ứng mạnh: chỉ cần dính vào da là dễ đỏ rát, phồng rộp; nếu bắn vào mắt có thể gây bỏng giác mạc. Trẻ nhỏ nghịch ngợm hoặc thú cưng tò mò càng dễ gặp nguy hiểm.

Ngoài yếu tố an toàn, trong phong thủy, cây có nhiều gai nhọn thường được xem là không phù hợp đặt trong nhà vì dễ tạo cảm giác bất an, ảnh hưởng đến sự hài hòa của không gian sống. Vì vậy, nếu yêu thích xương rồng, bạn nên đặt chúng ở ban công hoặc khu vực ngoài trời, tránh để trong phòng khách hoặc phòng ngủ.

Nhà đang yên ấm thì đừng trồng 4 cây này kẻo tiền bạc đội nón ra đi- Ảnh 1.

2. Cây trúc đào

Trúc đào nở quanh năm, hoa đẹp, màu sắc phong phú nên được trồng rất phổ biến ở ngoài trời. Tuy nhiên, đây là một trong những loài cây có độc tính cao nhất ở khu vực khí hậu nhiệt đới. Theo nhiều nghiên cứu, mọi bộ phận của cây từ lá, hoa đến nhựa - đều chứa các hợp chất glycoside có thể gây ngộ độc ở người và vật nuôi. Chỉ cần nuốt phải một lượng nhỏ cũng có thể gây rối loạn nhịp tim, đau bụng, nôn mửa hoặc các triệu chứng thần kinh nguy hiểm. Ngay cả việc để nhựa cây dính lên da cũng có thể gây viêm đỏ, bỏng rát.

Vì mức độ độc tính cao, trúc đào được khuyến cáo không trồng trong nhà, không trưng gần cửa sổ thấp, cũng không nên đặt ở nơi trẻ em dễ chạm tới. Loài cây này chỉ nên xuất hiện ở các khu công cộng, nơi hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Nhà đang yên ấm thì đừng trồng 4 cây này kẻo tiền bạc đội nón ra đi- Ảnh 2.

3. Hoa ly lửa

Hoa ly lửa (Gloriosa superba) gây ấn tượng bởi cánh hoa uốn cong và màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, sự đẹp mắt này đi kèm rủi ro: toàn bộ cây chứa nhiều độc tố, đặc biệt là rễ củ và hạt. Chất độc chính trong ly lửa là colchicine, chất có khả năng gây ngộ độc nặng nếu ăn phải, dẫn đến đau bụng, nôn mửa, tụt thân nhiệt, thậm chí tổn thương đa cơ quan. Trẻ nhỏ và thú cưng là nhóm dễ gặp nguy cơ nhất. Một số trường hợp tiếp xúc qua da cũng có thể dẫn đến kích ứng.

Nếu muốn trưng hoa, bạn chỉ nên đặt ở vị trí cao, tránh khu bếp và bàn ăn. Khi cắm hoa hay thay nước, cần đeo găng tay và rửa sạch tay sau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là không đặt trong nhà, nhất là với gia đình có con nhỏ.

Nhà đang yên ấm thì đừng trồng 4 cây này kẻo tiền bạc đội nón ra đi- Ảnh 3.

4. Cây mao địa hoàng

Mao địa hoàng (Digitalis purpurea) có những cụm hoa hình chuông rất nổi bật và thường được trồng ở các vùng khí hậu ôn đới. Mặc dù đẹp, loài cây này lại thuộc nhóm cây độc mạnh. Cả lá, hoa và hạt đều chứa digitoxin và digoxin, các hoạt chất tác động lên tim. Khi vô tình ăn phải, dù là người hay vật nuôi đều có thể gặp các triệu chứng như nôn mửa, rối loạn nhịp tim, chóng mặt. Theo nhiều tài liệu quốc tế, mao địa hoàng nằm trong danh sách những cây cảnh có độc tính mạnh nhất. Vì khả năng gây nguy hiểm cao, mao địa hoàng tuyệt đối không nên trồng trong nhà.

Nhà đang yên ấm thì đừng trồng 4 cây này kẻo tiền bạc đội nón ra đi- Ảnh 4.

