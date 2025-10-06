Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy 4 cây này ra hoa đừng vội mừng, coi chừng là lời nhắc vận xui đang cận kề

06-10-2025 - 11:03 AM | Sống

Hoa nở vốn mang lại vẻ đẹp cho không gian, nhưng ở 4 loại cây cảnh này thì lại bị xem là điềm chẳng lành.

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ mang lại không gian sống trong lành, mà còn tượng trưng cho sinh khí và tài lộc. Thế nhưng, có một số loài cây khi nở hoa lại không được xem là tín hiệu tốt. Dân gian tin rằng đó là lời nhắc nhở gia chủ cần thận trọng trong cuộc sống và công việc.

1. Tre, trúc nở hoa - khép lại một vòng đời

Tre và trúc gắn liền với hình ảnh kiên cường, thẳng ngay và trường thọ. Thế nhưng, hiện tượng hiếm gặp là khi tre trúc trổ hoa lại bị xem như điềm báo chẳng lành. Lý do nằm ở chỗ: cây thường lụi tàn sau khi ra hoa, kéo theo cả bụi, cả khóm cùng héo úa. Dưới góc nhìn khoa học, việc tre hay trúc ra hoa chỉ là một chu kỳ sinh học tự nhiên. Một số loài tre có vòng đời dài (30 - 60 năm, thậm chí cả trăm năm) mới nở hoa một lần, sau đó cây thường tàn và tái sinh bằng hạt. Vì hiện tượng này hiếm gặp, lại gắn với sự chết đi của cả bụi tre, nên mới khiến người ta liên tưởng đến "điềm gở".

Thấy 4 cây này ra hoa đừng vội mừng, coi chừng là lời nhắc vận xui đang cận kề- Ảnh 1.

2. Xương rồng ra hoa - đẹp nhưng buồn

Hoa xương rồng có vẻ ngoài rực rỡ, kiêu hãnh, thế nhưng theo quan niệm, khi loài cây nhiều gai này nở hoa trong nhà lại ẩn chứa điềm báo về chia ly, tang thương. Bởi đặc tính mạnh mẽ của xương rồng thường gắn với sự chống chọi trong môi trường khắc nghiệt, nên hoa của nó được coi như dấu hiệu bất thường. Không ít gia đình khi thấy xương rồng nở hoa đã vội vàng cắt bỏ.

Thấy 4 cây này ra hoa đừng vội mừng, coi chừng là lời nhắc vận xui đang cận kề- Ảnh 2.

3. Cây thùa (Agave) ra hoa - hao tổn tài lộc

Khác với nhiều loài cây cảnh khác, thùa - hay Agave - hiếm khi ra hoa. Nhưng một khi đã nở, đó gần như là "bông hoa cuối cùng" trước khi cây tàn lụi. Chính vì vậy, trong phong thủy, hiện tượng này bị xem là tín hiệu về sự chấm dứt, hao hụt cả về sức khỏe lẫn tài lộc. Người ta tin rằng, khi cây thùa trong vườn trổ hoa, gia chủ nên nhanh chóng thay thế cây mới để hóa giải vận xấu.

4. Cỏ đồng tiền ra hoa - tài chính lung lay

Cỏ đồng tiền nhỏ xinh thường được đặt ở bàn làm việc hay phòng khách với mong muốn thu hút may mắn. Tuy nhiên, khi loài cây này nở hoa, nhiều người lại cho rằng đó là dấu hiệu cảnh báo "túi tiền gặp vấn đề". Hoa nở đồng nghĩa với vận may tài chính đã đến lúc lung lay, gia chủ cần chú ý hơn đến chi tiêu, đầu tư và công việc. Có gia đình còn quan niệm nên thay chậu cây khác để giữ cho nguồn năng lượng tài lộc ổn định.

Tổng hợp

4 loại cây cứ trồng là "ôm lộc" vào nhà, chặt đi là mất hết!

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

