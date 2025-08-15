Nhà đầu tư đổ bộ, đất nền giá thấp…thổi bùng kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của BĐS Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng (cũ), quy mô nền kinh tế TP trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 83.988 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,7% so với cùng kỳ 2024. Thành phố thu hút được 62,56 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (157,0%). Cùng với đó, du lịch cũng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,792 triệu lượt tính chung 6 tháng đầu năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn từ đầu năm 2025 đến nay Đà Nẵng đã đón loạt hạ tầng chưa từng có. Có thể kể đến quy hoạch đột phá như Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm tài chính quốc tế (RFC) đến các dự án hạ tầng giao thông như cảng biển, đường bộ ven biển, cảng hàng không quốc tế… được gấp rút xây dựng, nâng cấp. Đà Nẵng đang ở "thời điểm vàng" để thu hút đầu tư và nguồn nhân lực.

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Sự bứt tốc từ hạ tầng đã khiến lực cầu đất nền Đà Nẵng từ đầu năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ. Theo các môi giới tại Đà Nẵng, giá đất ở các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đã có dấu hiệu tăng trở lại, và đến nay đà phục hồi trở nên rõ rệt. Đất mặt tiền đường lớn được chào bán 66-70 triệu đồng/m2, đất phía trong khoảng 25-50 triệu đồng/m2. Vùng ven như khu tái định cư dưới chân núi Bà Nà cũng tăng 10 – 20% so với đầu năm 2025, khu vực Hòa Xuân cũng tăng từ 10-20%.

Cá biệt, trong đợt mở bán một dự án đất nền cũ khu vực Cồn Dầu mới đây, 600 nền đất với mức giá 5-7 tỷ đồng/nền đã được bán hết sạch chỉ sau một ngày ra hàng chính thức. Nhiều nhà đầu tư lâu năm ngỡ ngàng với thanh khoản cao kỷ lục. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư Hà Nội, TPHCM còn ra về tay trắng bởi chưa kịp tìm hiểu hàng đã bị mua hết.

Đất nền Đà Nẵng bỗng tăng vọt giao dịch trong quý 2/2025.

Hiện giá đất nền tại Đà Nẵng vẫn được đánh giá thấp hơn hẳn so với nhiều tỉnh thành, đặc biệt so với những thị trường du lịch lớn đang phát triển mạnh mẽ như Quảng Ninh hay Nha Trang. Khảo sát thực tế cho thấy, giá đất nền tại Đà Nẵng vẫn ở mức cạnh tranh, chủ yếu dao động từ 35-70 triệu đồng/m² tùy vị trí, trong khi Nha Trang và Quảng Ninh đang ở mức 60-100 triệu đồng/m2.

Cụ thể, giá đất nền Đà Nẵng rẻ hơn khoảng 20-30% so với Nha Trang và Quảng Ninh ở các vị trí tương đương (ven biển hoặc đô thị hóa). Ví dụ, một lô đất 100m² ven biển Đà Nẵng có thể chỉ khoảng 5-6 tỷ đồng, trong khi tại Nha Trang hoặc Hạ Long có thể lên đến 8-10 tỷ đồng.

Thậm chí, trong cơn sốt giá sau sáp nhập tỉnh kém, đất nền Đà Nẵng vẫn còn "mềm" và ở mức dễ chịu khi đặt cạnh vị thế của TP bên sông Hàn – nơi giao thông đi lại thuận tiện cả Không – Thủy – Bộ và du lịch liên tục tăng trưởng. Điều này làm Đà Nẵng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, đặc biệt khi so sánh với tiềm năng du lịch tương đương (Đà Nẵng đón hơn 10 triệu lượt khách năm 2024, ngang ngửa Nha Trang và Quảng Ninh).

So với Quảng Ninh, Nha Trang...đất nền Đà Nẵng vẫn ở mặt bằng giá thấp hơn.

Theo đánh giá của giới đầu tư sành sỏi, Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam với bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng và hạ tầng hiện đại (sân bay quốc tế, đường xá giao thông quy hoạch tốt) nhưng giá đất nền vẫn thấp hơn các tỉnh thành khác do 3 yếu tố.

Đầu tiên là ảnh hưởng từ sự suy thoái của thị trường thời Covid-19. Giá đất Đà Nẵng từng giảm 20-30% sau năm 2020 do dịch COVID-19. Sau đó, liên quan đến các vấn đề pháp lý và chính sách từ địa phương nên đất nền Đà Nẵng bất động suốt giai đoạn từ 2021-2024 bất chấp nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tục sốt đất. Ngược lại, Nha Trang hưởng lợi từ du lịch nội địa nhanh chóng hồi phục, và Quảng Ninh được đẩy mạnh bởi vịnh Hạ Long cùng các dự án casino, khiến giá tăng vọt.

Thứ hai là nền giá cũ đất nền Đà Nẵng thấp. Sau "bong bóng" bất động sản 2018-2019, Đà Nẵng có lượng cung đất nền lớn từ các dự án như Nam Hòa Xuân hay Hòa Vang, dẫn đến giá "dậm chân tại chỗ" hoặc thậm chí ngang bằng giá đất các tỉnh lẻ khi có thời điểm chỉ 25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho nhà đầu tư hiện nay khi đón được chân sóng đất nền Đà Nẵng trong khi hầu hết đất nền tại Quảng Ninh và Khánh Hòa đã thiết lập mặt bằng giá mới với hàng loạt dự án mới gia nhập thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến giá đất nền Đà Nẵng thời gian qua là bảng giá đất mới. Mặc dù đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố, nhưng từ nay đến 31/12/ 2025, Đà Nẵng (bao gồm thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ) vẫn sẽ áp dụng Bảng giá đất được ban hành từ năm 2019-2020. Trong khi đó, Quảng Ninh, Khánh Hòa và các thành phố khác đã áp dụng Bảng giá đất mới từ cuối năm 2024-2025.

Sự dịch chuyển vốn từ Hà Nội, TP.HCM về Đà Nẵng xuất phát từ mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với hai đô thị lớn.

Với giá đất vẫn rẻ và tiềm năng tăng trưởng cao, dự báo tăng 50% trong 2025-2030 nhờ hạ tầng như mở rộng sân bay và hợp nhất hành chính), đất nền Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư trung-dài hạn. Đặc biệt là đất nền ven biển (Mỹ Khê, Sơn Trà) hoặc ven sông Hàn (Hòa Xuân, Hòa Vang), nơi đang ghi nhận tốc độ tăng giá lớn nhất thị trường với mức tăng trung bình 300 triệu/lô nhờ dự án mới và tỷ lệ hấp thụ 49% trong nửa đầu 2025. Tránh khu trung tâm đắt đỏ nhưng lại hưởng lợi nhờ vị trí đắc địa ven sông và tiện ích đầy đủ, nhiều công viên sinh thái.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho biết đất nền Đà Nẵng đã tăng khoảng 30% trong nửa đầu năm 2025. Giá rao bán trên thị trường thứ cấp tăng 5 – 25% tùy khu vực. Đây là thời điểm thuận lợi cho những người có tầm nhìn trung – dài hạn, dòng tiền ổn định và sẵn sàng "ôm" đất chờ hạ tầng. Sự dịch chuyển vốn từ Hà Nội, TP.HCM về Đà Nẵng cũng xuất phát từ mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với hai đô thị lớn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư "tay to" cũng thừa nhận thị trường hiện "chọn lọc" hơn, chỉ các sản phẩm pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện mới dễ giao dịch. Đặc biệt, đất nền được phát triển bởi những chủ đầu tư lớn, đã hoàn thiện hạ tầng sẽ là mục tiêu săn đón của các nhà đầu tư đón chân sóng trong bối cảnh thị trường sẽ không xuất hiện dự án đất nền mới bởi Luật kinh doanh Bất động sản 2024 đã cấm phân lô bán nền.



