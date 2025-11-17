Nhà gỗ miền Tây: Vì sao phải xanh ngắt, hoa văn rực rỡ mới ra đúng chất "miệt sông nước"?

Ở miền Tây, nói đến nhà cửa là người ta hay nghĩ ngay đến những căn nhà rộng bát ngát sân vườn, ngoài sân lát gạch hoa sáng bóng và nhiều phòng đến mức có thể đi lạc bất kỳ lúc nào. Mỗi căn phòng là một câu chuyện, một nơi lưu giữ nếp sống hào sảng và tấm lòng hiếu khách của người miền Tây.

(Nguồn: @tantrangchomoi1986)

(Nguồn: @tantrangchomoi1986)

Thêm một điểm thú vị trong phong cách nhà miền Tây mà không nơi nào có, đó chính là những căn nhà gỗ sơn màu xanh lục, xanh lam, hay xanh rêu nổi bần bật. Dường như đây không chỉ là ngôi nhà thông thường, mà thể hiện một nét đặc trưng của văn hóa vùng sông nước.

(Nguồn: @huynhquoctuan0609)

(Nguồn: @huynhquoctuan0609)

Phần tường gỗ được phủ lớp sơn xanh mát mắt, kết hợp với mái ngói cũ rồi khung cửa chạm khắc tinh tế. Điều khiến người ta thích thú nhất chính là những chi tiết trang trí rực rỡ sắc màu: hoa văn uốn lượn, họa tiết hình hoa, hình lá, chỉ nhìn thôi đã thấy vui mắt rồi.

(Nguồn: @saubanhtet)

(Nguồn: @huynhquoctuan0609)

Bước vào bên trong, đương nhiên vẫn ngập tràn đồ gỗ, nhưng "mát mắt" nhất vẫn luôn là những bức tưởng phủ sơn xanh nổi bật, một khi đã xanh là nhất định phải phủ kín cả nhà mới "đã cái nư". Chẳng phải vật liệu đắt tiền hay phong cách cầu kỳ, chính sắc xanh hiền hòa và sự tỉ mỉ trong từng đường nét gỗ đã làm nên linh hồn của những ngôi nhà miền Tây sông nước.

(Nguồn: @huynhquoctuan0609)

Ngoài vẻ đẹp độc đáo, cách làm nhà ở miền Tây cũng mang dấu ấn rất riêng. Thông thường, người ta sẽ dựng khung và kết cấu nhà gỗ trước, từng cột, kèo, đòn tay đều được đục mộng chắc chắn theo kỹ thuật truyền thống, tạo nên bộ khung vững chãi mà không cần quá nhiều đinh vít.

(Nguồn: @huynhquoctuan0609)

Khi khung sườn đã hoàn thiện, toàn bộ bề mặt tường, cửa và vách gỗ sẽ được sơn phủ một lớp màu xanh mướt mắt, sắc xanh ấy không chỉ để làm đẹp mà còn giúp bảo vệ gỗ trước nắng mưa của vùng sông nước.

Điều thú vị là các chi tiết hoa văn rực rỡ không được vẽ trực tiếp lên tường, mà thường là những bức tranh độc lập, được vẽ tay từng mảnh nhỏ rồi ghép vào từng ô, từng khung một cách khéo léo.

Cận cảnh nhà gỗ xanh miền Tây. (Nguồn: @tantrangchomoi1986)

Nhà miền Tây, rộng thôi chưa đủ, phải rực rỡ sắc màu như thế này mới chịu. Những căn nhà không chỉ để ở mà gắn liền với nét đặc trưng trong văn hóa và con người miệt vườn. Ghé miền Tây, bạn sẽ thấy những căn nhà gỗ xanh sặc sỡ như vậy ở khắp xóm, dường như gia đình nào cũng muốn "cất" được căn nhà rực rỡ nhất để khoe với bà con xóm làng. Đó chính là nét thú vị ở miền sông nước mà không nơi nào có được.