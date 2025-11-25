Nhà mái dốc 160m2 giữa cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc chong chóng, biểu tượng của chuyển động gió và sự thông thoáng. Thiết kế tập trung vào tính mở, sự lưu thông không khí và cảm giác nhẹ nhàng trong cách tổ chức hình khối.

Bố cục dự án được xây dựng trên sự tương tác giữa các mảng đặc và rỗng. Những khoảng trống được bố trí nhằm tăng cường gió đối lưu và đưa ánh sáng tự nhiên len sâu vào không gian nội thất. Ở các mặt Đông và Nam, nơi công trình tiếp giáp với vườn, hồ nước và hướng gió mát, hệ kính lớn được sử dụng để mở rộng tầm nhìn, tạo sự kết nối liên tục giữa khu vực sinh hoạt chung và cảnh quan bên ngoài.

Các không gian riêng tư như phòng ngủ được bố trí lùi về phía sau nhằm đảm bảo sự tách biệt và yên tĩnh. Hướng Tây, chịu tác động mạnh của bức xạ nhiệt. Được xử lý bằng các khối tường đặc kết hợp chức năng phụ trợ như vệ sinh và kho, đóng vai trò như lớp đệm giảm nhiệt cho không gian chính. Nhờ vậy, mọi khu vực trong nhà đều có khả năng tiếp cận thông gió tự nhiên, ánh sáng và các mảng xanh.

Về hình thái, công trình kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tối giản với mái dốc quen thuộc nhưng được xử lý theo hướng cởi mở hơn. Khi kết hợp với các vật liệu sẵn có như tường đỏ, đá mài và cây xanh tạo nên một tổng thể vừa thân thuộc vừa cá tính.