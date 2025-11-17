Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc

17-11-2025 - 11:36 AM | Bất động sản

Dự án là nơi con người được sống đúng với nhịp tự nhiên, hài hoà với khí hậu, vật liệu bản địa và nếp sống miền Bắc Việt Nam.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 1.

Mặt đứng công trình được thiết kế với ngôn ngữ tương phản mạnh. Mái ngói chéo đặc trải dài đan cắt với phần rỗng do mái lam gỗ kính & gạch thông gió, kết hợp giữa những chi tiết kiến trúc truyền thống với lối thiết kế hiện đại qua những tỉ lệ hình học cơ bản như 1/2 hoặc 2/3.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 2.

Công trình được thiết kế trên diện tích đất 5.5x24.5m, chừa lại các khoảng trống cho cây xanh và lối đi, diện tích xây dựng thu hẹp còn 5.5x19.2m. Chi tiết cơ cấu không gian các tầng :

+Tầng 1 : Sân trước - lối đi vào sảnh trong - phòng khách - sân giữa - phòng bếp ăn - phòng ngủ phụ (cho người già) - vệ sinh chung & riêng.

+Tầng 2 : Không gian đa năng - không gian thiền - phòng ngủ master + vệ sinh

+Tầng 3 : phòng ngủ con - không gian sảnh đa năng - sân phơi + vệ sinh

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 3.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 4.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 5.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 6.

Hiên trước được thiết kế kỹ lưỡng cho thấy hướng tiếp cận công trình qua lối đi vào sảnh giữa tạo cảm giác hướng nội cho ngôi nhà.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 7.

Khu vực phòng khách được thiết kế thông tầng, phía sau là một khoảng sân trong, đưa không gian cây xanh vào bên trong căn nhà. Đây vừa là giải pháp vi khí hậu vừa tạo ra một trục kết nối theo chiều đứng cho toàn bộ công trình.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 8.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 9.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 10.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 11.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 12.

Khu vực bếp có thế dễ dàng di chuyển từ phía phòng khách, bước qua khu vực sân trong.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 13.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 14.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 15.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 16.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 17.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 18.

Khối ngủ gồm 3 phòng thẳng trục nằm hoàn toàn về phía sau tạo không gian yên tĩnh và hướng về sự kết nối nội bộ với công trình nhà cũ của ông bà ở phía sau.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 19.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 20.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 21.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 22.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 23.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 24.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 25.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 26.

Phong cách chủ đạo là Japandi & wabisabi kết hợp với những vật liệu địa phương như mây, tre , gỗ , đá rối…và đặc biệt là những chi tiết gợi lối sống truyền thống miền Bắc VN như hiên trước, sân giữa, mành tre, …

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 27.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 28.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 29.

Ngôi nhà thiết kế đậm phong cách truyền thống miền Bắc- Ảnh 30.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

