Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội

Nếu ban ngày, công trình gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thoát và chỉn chu, thì khi màn đêm buông xuống, khu nhà 300 Kim Mã lại trở nên rực rỡ, nổi bật như một điểm sáng giữa khu vực Giảng Võ. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt công phu, ánh sáng vàng ấm áp kết hợp với các mảng đèn hắt hoa văn khiến toàn bộ mặt tiền bừng lên sức sống. Nhìn từ xa, công trình tỏa sáng lung linh, phản chiếu xuống mặt đường Kim Mã tấp nập, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua. Từ một tòa nhà từng bị xem là “vùng cấm địa”, nơi đây nay trở thành công trình được người dân dừng xe lại ngắm nhìn, bàn tán và chụp hình mỗi buổi tối.