Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội

07-11-2025 - 07:08 AM | Bất động sản

Sau hơn ba thập kỷ nằm im lìm giữa khu đất “vàng” của Thủ đô, khu nhà 300 Kim Mã – từng được mệnh danh là “ngôi nhà hoang nổi tiếng nhất Hà Nội” – nay đã hồi sinh ngoạn mục.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 1.

Khu nhà số 300 Kim Mã trước khi cải tạo mang vẻ u ám, rêu phong. (Ảnh: Wikipedia)

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 2.

Khu nhà số 300 Kim Mã (phường Giảng Võ, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1987 và hoàn thiện phần thô vào năm 1991. Thế nhưng, ngay sau khi hoàn thành, tòa nhà bất ngờ bị bỏ hoang, tính đến nay đã hơn 30 năm.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 3.

Trong suốt thời gian đó, nơi đây trở thành một “dấu hỏi lớn” giữa lòng Thủ đô. Bức tường phủ đầy rêu, những ô cửa sổ vỡ nát và cỏ cây mọc um tùm tạo nên khung cảnh u ám hiếm thấy giữa một khu vực sầm uất.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 4.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 5.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 6.

Sự im lặng của khối kiến trúc đồ sộ giữa trung tâm thành phố khiến người dân quanh vùng không khỏi tò mò. Những câu chuyện đồn đoán, lời truyền miệng kỳ bí xoay quanh công trình này cứ thế lan truyền, khiến nó trở thành một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất của Hà Nội dưới cái tên “ngôi nhà hoang 300 Kim Mã”.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 7.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 8.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 9.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 10.

Năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại khu đất cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Đến đầu năm 2025, khu vực này lần đầu tiên được quây rào, phủ bạt, chuẩn bị cho một đợt cải tạo quy mô lớn. Chỉ trong vòng một năm, toàn bộ khối nhà cũ được cải tạo lại, nhường chỗ cho một công trình mới khang trang và hiện đại.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 11.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 12.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 13.

Giữ lại phần khung kiến trúc chính, song diện mạo của công trình được “thay da đổi thịt” toàn diện. Lớp sơn trắng tinh khôi phủ lên những mảng tường từng nhuốm màu thời gian, kết hợp cùng mái ngói xanh đậm và chi tiết hoa văn Á Đông tinh tế, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa trang nhã.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 14.

Khu vực cổng chính được lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tự động, đảm bảo tính bảo mật cao, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại trong thiết kế. Xung quanh tòa nhà, cây xanh được trồng mới, không gian mở được mở rộng, giúp công trình trở nên thân thiện, dễ chịu hơn giữa phố phường đông đúc.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 15.

Nếu ban ngày, công trình gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thoát và chỉn chu, thì khi màn đêm buông xuống, khu nhà 300 Kim Mã lại trở nên rực rỡ, nổi bật như một điểm sáng giữa khu vực Giảng Võ. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt công phu, ánh sáng vàng ấm áp kết hợp với các mảng đèn hắt hoa văn khiến toàn bộ mặt tiền bừng lên sức sống. Nhìn từ xa, công trình tỏa sáng lung linh, phản chiếu xuống mặt đường Kim Mã tấp nập, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang qua. Từ một tòa nhà từng bị xem là “vùng cấm địa”, nơi đây nay trở thành công trình được người dân dừng xe lại ngắm nhìn, bàn tán và chụp hình mỗi buổi tối.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 16.

Với cấu trúc vững chãi, màu sắc trang nhã và hệ thống chiếu sáng ấn tượng, khu nhà 300 Kim Mã hôm nay đã lột xác hoàn toàn – từ biểu tượng của sự hoang phế thành điểm nhấn kiến trúc mới của Hà Nội.

Từ 'ngôi nhà hoang', khu nhà 300 Kim Mã lột xác lung linh giữa Hà Nội- Ảnh 17.

Việc cải tạo bài bản không chỉ trả lại vẻ đẹp cho một công trình có vị trí đắc địa giữa trung tâm Thủ đô.

Theo Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn

Tiền Phong

