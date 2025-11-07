Toàn cảnh tuyến đường vành đai 85.000 tỷ ở Bắc Ninh: Nhiều đoạn đã trải nhựa, sẽ hoàn thành sau 2 tháng
Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đoạn qua Bắc Ninh đang được thi công thần tốc. Nhiều đoạn đã hoàn thiện lớp nhựa mặt đường. Nhà thầu đang tập trung tối đa thiết bị và nhân lực, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025.
Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 112,8 km, đi qua ba địa phương: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Tuyến đường được quy hoạch gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h, có đường song hành hai bên.
Riêng đoạn tuyến qua tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 35 km. Với tổng mức đầu tư là 5.200 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng và hơn 2.700 tỷ đồng cho đầu tư đường song hành.
Trên công trường, nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công xuyên ngày đêm với 3 ca, 4 kíp liên tục. Tại điểm đầu tuyến thuộc xã Nguyệt Đức (thị xã Thuận Thành cũ), tiến độ được đẩy mạnh, nhiều đoạn đường song hành đã hoàn tất thảm nhựa, từng bước hình thành diện mạo rõ nét của tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.
Tại vị trí giao với quốc lộ 38, chủ đầu tư đang triển khai công tác lu nền, rải đá và chuẩn bị thảm nhựa mặt đường, tạo điều kiện để kết nối đồng bộ toàn tuyến trong thời gian tới. Nhiều khu vực đã hình thành mặt đường hoàn chỉnh, thể hiện quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
Mới đây, dự án thành phần đường cao tốc
Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tổng vốn hơn 56.290 tỷ đồng, đã được khởi công. Quy mô giai đoạn một gồm 4 làn xe, mặt đường rộng 17m. Khoảng 71% chiều dài tuyến (80,98 km) đi trên cao với 13 đoạn cầu cạn, cùng 8 nút giao liên thông và 3 cầu lớn vượt sông. Dự án bắt đầu tại nút giao Nội Bài – Lào Cai (Hà Nội) và kết thúc tại nút giao Nội Bài – Hạ Long (Bắc Ninh), dự kiến hoàn thành sau 30 tháng thi công.
Khi hoàn thành, cao tốc Vành đai 4 sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giảm tải cho các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Nội Bài – Bắc Ninh, mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp của Thủ đô. Tuyến đường còn tạo cú hích thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, logistics và thương mại dịch vụ.
Đặc biệt, tác động của Vành đai 4 tới thị trường bất động sản Bắc Ninh được đánh giá rất lớn. Trong bán kính 5 km dọc tuyến hiện quy tụ nhiều dự án quy mô như khu đô thị Hồng Hạc City, khu nhà ở xã hội Tùng Bách, Dự án Khu đô thị Đông Nam… trải dài qua các khu vực Thuận Thành, Quế Võ, Hạp Lĩnh – nơi hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Tuyến đường mở ra dư địa phát triển mới, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại và công nghiệp gia tăng nhanh chóng.
Hơn thế, tuyến Vành đai 4 còn có ý nghĩa đặc biệt trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Khi dự án sớm hoàn thành, không gian phát triển mới sẽ được mở ra, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời rút thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa
Bắc Ninh với các cảng hàng không, cảng biển và trung tâm công nghiệp vùng Thủ đô, từ đó giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức hút đầu tư cho toàn khu vực.
Với vai trò là dự án trọng điểm, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hành động thống nhất, quyết tâm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2025.
Vành đai 4 không chỉ thúc đẩy liên kết vùng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Quy hoạch phát triển giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bài và ảnh: Văn Đoan
