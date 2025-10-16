Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình 2,7 tỷ USD vừa khởi công lại muốn lùi thời hạn vận hành vì không kịp đặt hàng turbine

Dự án do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình (thành lập tháng 1/2024) làm chủ đầu tư, gồm ba cổ đông: Tokyo Gas (Nhật Bản) 40%; Kyuden International (Nhật Bản) 30%; Tập đoàn Trường Thành Việt Nam – TTVN Group 30%.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, công suất 1.500 MW, quy mô 269 ha (57 ha trên bờ, 212 ha mặt biển). Dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào Quý IV/2029.

Dự án gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp 6–10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

﻿Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình nêu thách thức không kịp đặt hàng turbine, muốn lùi COD

Bộ Công Thương đang thực hiện dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó có nhiều cập nhật về điện khí LNG.

Góp ý về dự thảo này, LNG Thái Bình cho rằng việc đảm bảo mốc tiến độ là một thách thức lớn vì tại Trung Đông và Hoa Kỳ, các dự án nhà máy điện khí hiện đang được đầu tư tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu đặt hàng và sản xuất turbine khí tăng đột biến, trong khi năng lực sản xuất của các nhà chế tạo turbine không thể theo kịp.

Trong khi đó, công ty chưa thể ký hợp đồng mua sắm vì chưa đạt được thỏa thuận vay vốn với các tổ chức tài chính quốc tế, dù vẫn nỗ lực đưa dự án đạt ngày vận hành thương mại (Commercial Operation Date-COD) trong năm 2030.﻿

Vì vậy, công ty đề xuất kéo dài thời hạn vận hành thương mại của dự án thêm 2 năm (từ 1/1/2031 đến 1/1/2033) trong trường hợp nhu cầu vẫn tăng cao.﻿

Bộ Công Thương phản hồi "đề nghị không tiếp thu " ý kiến này.﻿

Không chỉ vậy, phía doanh nghiệp còn đề xuất nữa về tiêu thụ đầu ra ( bao tiêu sản phẩm ). Công ty cho biết sản lượng điện hợp đồng dài hạn ở mức không thấp hơn 75% và không quá 10 năm là chưa đủ theo phương án tài chính của dự án.

Doanh nghiệp đề xuất phải có nghĩa vụ thanh toán công suất từ EVN cho công ty, việc thanh toán này không phụ thuộc vào việc huy động nguồn điện, mà chỉ cần miễn l﻿à nhà máy sẵn sàng phát điện.

﻿Đề xuất này tương tự đề xuất của VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup. VinEnergo mong muốn sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn không thấp hơn 90% (so với dự thảo là 75%) và thời hạn trả nợ gốc và lãi vay nhưng không quá 25 năm (so với dự thảo là không quá 10 năm).

Phản hồi về đề xuất bao tiêu sản phẩm của LNG Thái Bình, ﻿Bộ Công Thương cho rằng nghị quyết chỉ đề xuất mức tối thiểu, còn thực tế (có thể) cao hơn còn phụ thuộc vào cấu trúc dự án và thỏa thuận giữa các bên mua điện và bán điện để đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.