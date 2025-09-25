Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự kiến, lễ động thổ nhà máy điện khí LNG Hải Phòng dự kiến diễn ra ngày 26/9 tại thôn Đa Ngư, gần khu vực phà Dương Áo, trong tình huống thành phố đang chuẩn bị để phòng, chống bão số 9 Ragasa.

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng để khởi công nhà máy điện khí LNG trăm nghìn tỷ đồng của Vingroup- Ảnh 1.

Theo Cổng TTĐT xã Kiến Hưng, Thành phố Hải Phòng, ngày 24/9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công nhà máy điện khí LNG. Đây cũng là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã được xã Kiến Hưng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại này.

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng để khởi công nhà máy điện khí LNG trăm nghìn tỷ đồng của Vingroup- Ảnh 2.

Theo kế hoạch, lễ động thổ dự kiến diễn ra ngày 26/9 tại thôn Đa Ngư, gần khu vực phà Dương Áo.

Quy mô dự án điện khí LNG Hải Phòng lớn như thế nào?

﻿Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có 2 chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) và CTCP năng lượng VinEnergo cũng thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Dự án có quy mô 4.800 MW, bao gồm 1.600 MW trong giai đoạn 1 năm 2025-2030 và 3.200 MW trong giai đoạn 2 năm 2031-2035. Dự án sẽ sử dụng 3,9 triệu tấn khí hóa lỏng LNG mỗi năm, với giai đoạn 1 tương ứng 1/3 tổng là 1,3 triệu tấn LNG và giai đoạn 2 là 2,6 triệu tấn LNG.

Công suất đặt của nhà máy điện có thể dao động trong phạm vi ± 15% và sẽ được chuẩn xác, phù hợp với gam công suất của tổ máy trong Kế hoạch thực hiện quy hoạch, giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Điều này có nghĩa là công suất tối đa của nhà máy có thể lên tới 5.520 MW.﻿

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng để khởi công nhà máy điện khí LNG trăm nghìn tỷ đồng của Vingroup- Ảnh 3.

Con số 4.800 MW là tương đương tổng 2 nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam hiện tại là thủy điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Hòa Bình (1.920 MW) kèm với thủy điện Hòa Bình mở rộng (480 MW).

﻿Về hoạt động, dự án điện LNG Hải Phòng có sản lượng điện dự kiến là 9,6 tỷ kWh/năm trong giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh cho giai đoạn 2, tức là tổng 28,8 tỷ kWh/năm . Với sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống của Việt Nam năm 2024 đạt 308,73 tỷ kWh, dự án LNG Hải Phòng tương đương 9,3%.

﻿Tổng vốn đầu tư của dự án là 178.013 tỷ đồng , với vốn góp là 26.702 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Trong đó, Vingroup góp 25.366 tỷ đồng, tương đương 95% của vốn góp, VinEnergo góp 1.336 tỷ đồng tương đương 5% của vốn góp. Phần còn lại của dự án là vốn huy động.﻿

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng để khởi công nhà máy điện khí LNG trăm nghìn tỷ đồng của Vingroup- Ảnh 4.

Hơn 1 tuần nữa, Dự án điện khí LNG Hải Phòng của Vingroup sẽ động thổ

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

