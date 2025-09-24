Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 435%. Công ty đang tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt hai với tỷ lệ 330%.

'Siêu mỏ tiền' bơm 10.500 tỷ cho Vingroup- Ảnh 1.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) đang nổi lên như một "nguồn cung" tiền mặt quan trọng cho công ty mẹ Vingroup sau các đợt chia cổ tức lớn. So với các nguồn thu khác trong nửa đầu năm 2025, dòng tiền từ VEFAC cho thấy quy mô đáng kể.

Cụ thể, vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 435%, tương đương hơn 7.200 tỷ đồng. Với việc sở hữu 83,32% vốn, Vingroup đã nhận về khoảng 6.038 tỷ đồng.

Tiếp nối dòng tiền này, VEFAC lại tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt hai với tỷ lệ 330%. Nếu được thông qua, Vingroup dự kiến sẽ nhận thêm gần 4.600 tỷ đồng, nâng tổng số tiền mặt có thể thu về từ công ty con - chủ đầu tư của Vinhomes Global Gate -  trong năm 2025 hơn 10.500 tỷ đồng.

'Siêu mỏ tiền' bơm 10.500 tỷ cho Vingroup- Ảnh 2.

Để so sánh một cách tương đối quy mô của dòng tiền này, có thể đặt nó trong tương quan với các nguồn tiền khác của Vingroup, dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2025. Theo đó, tổng giá trị cổ tức dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng từ VEFAC trong cả năm 2025 lớn hơn đáng kể so với dòng tiền 7.879 tỷ đồng thu về từ mục "Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" trong 6 tháng đầu năm.

Con số này cũng tương đương 24% dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của toàn tập đoàn, đạt 44.098 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, trong quý II, tập đoàn có một khoản "Thu nhập khác" đột biến lên tới 18.516 tỷ đồng, mà theo thuyết minh báo cáo tài chính, chủ yếu đến từ "thu nhập từ nhận tài trợ" của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Các dòng tiền khác trong kỳ bao gồm 1.703 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp và 804 tỷ đồng từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

Bức tranh tài chính của Vingroup nửa đầu năm còn ghi nhận các nguồn thu lớn khác. Nguồn tiền vào lớn nhất vẫn đến từ hoạt động đi vay, đạt 129.757 tỷ đồng. Các nguồn vốn này được huy động để tài trợ cho hoạt động đầu tư quy mô lớn của tập đoàn, với dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư trong kỳ lên tới 65.815 tỷ đồng.

Nhờ các hoạt động huy động vốn và nguồn thu tích cực, sức khỏe tài chính của Vingroup được củng cố bởi lượng tiền và các khoản tương đương tiền dồi dào, đạt 74.760 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025. Đây là lượng tiền mặt lớn nhất lịch sử của doanh nghiệp.

'Siêu mỏ tiền' bơm 10.500 tỷ cho Vingroup- Ảnh 3.

VEFAC trong nửa đầu năm 2025 là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách tăng trưởng lợi nhuận trên sàn chứng khoán Việt, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 19.081 tỷ đồng, tăng 8.341% so với cùng kỳ. Nguyên nhân cho con số tăng trưởng ấn tượng này là do VEF ghi nhận doanh thu 44.560 tỷ đồng từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate .

Nhờ đó, VEFAC thành một nguồn cung cấp tiền mặt quan trọng cho Vingroup trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp.

VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%

Anh Khôi

