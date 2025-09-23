VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã: VEF, sàn UPCoM) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với 2 nội dung quan trọng.



Trong đó, VEFAC trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng tại ngày 30/06/2025, đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEFAC dự chi gần 5.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này, tương đương hơn 53% lợi nhuận lũy kế. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Trước đó, vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 435%, bao gồm cổ tức năm 2024 tỷ lệ 135% và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 tỷ lệ 300%. Với tỷ lệ chi trả tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu, VEFAC đã chi ra 7.200 tỷ đồng.

Hiện tại, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) là công ty mẹ đang nắm giữ 83,32% vốn VEFAC. Tiếp đến là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ lệ sở hữu 10%.

VEFAC cũng trình cổ đông việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, VEF đề nghị bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh (SN 1991) tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Được biết, ông Đỗ Quang Minh mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VEFAC từ ngày 12/9/2025.

Một vấn đề khác cũng được VEFAC trình cổ đông là bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu 44.565 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 516 triệu đồng cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế cũng gấp 85 lần cùng kỳ lên mức 15.250 tỷ đồng.



