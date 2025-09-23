Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%

23-09-2025 - 08:56 AM | Doanh nghiệp

VEFAC trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330% và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã: VEF, sàn UPCoM) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với 2 nội dung quan trọng.

Trong đó, VEFAC trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng tại ngày 30/06/2025, đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEFAC dự chi gần 5.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này, tương đương hơn 53% lợi nhuận lũy kế. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt.

VEFAC muốn tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 330%- Ảnh 1.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Trước đó, vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 435%, bao gồm cổ tức năm 2024 tỷ lệ 135% và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 tỷ lệ 300%. Với tỷ lệ chi trả tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu, VEFAC đã chi ra 7.200 tỷ đồng.

Hiện tại, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) là công ty mẹ đang nắm giữ 83,32% vốn VEFAC. Tiếp đến là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ lệ sở hữu 10%.

VEFAC cũng trình cổ đông việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, VEF đề nghị bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh (SN 1991) tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Được biết, ông Đỗ Quang Minh mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VEFAC từ ngày 12/9/2025.

Một vấn đề khác cũng được VEFAC trình cổ đông là bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu 44.565 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 516 triệu đồng cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế cũng gấp 85 lần cùng kỳ lên mức 15.250 tỷ đồng.

Công ty bột giặt sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 65%


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
VEFAC, cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
DA Cần Giờ 3 mặt giáp biển của Vingroup: Đầu tư 3.200 tỷ đồng xây luồng tạm dài 29.000m để chuyển nguyên vật liệu, tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn có thể chạy cùng lúc

DA Cần Giờ 3 mặt giáp biển của Vingroup: Đầu tư 3.200 tỷ đồng xây luồng tạm dài 29.000m để chuyển nguyên vật liệu, tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn có thể chạy cùng lúc Nổi bật

Thoái vốn khỏi Ý thu về 400 triệu USD, đại gia Thái Lan dồn lực cho kế hoạch tỷ đô tại Việt Nam

Thoái vốn khỏi Ý thu về 400 triệu USD, đại gia Thái Lan dồn lực cho kế hoạch tỷ đô tại Việt Nam Nổi bật

Ông Donald Trump tuyên bố áp 100.000 USD cho visa H-1B: FPT bị ảnh hưởng ra sao?

Ông Donald Trump tuyên bố áp 100.000 USD cho visa H-1B: FPT bị ảnh hưởng ra sao?

08:13 , 23/09/2025
Vụ khách hàng kiện công ty bảo hiểm Manulife: Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Vụ khách hàng kiện công ty bảo hiểm Manulife: Tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

08:03 , 23/09/2025
Naka JP – CEO Nhật cam kết thiết kế chuẩn Nhật tại Việt Nam

Naka JP – CEO Nhật cam kết thiết kế chuẩn Nhật tại Việt Nam

08:00 , 23/09/2025
Bắc Ninh đề nghị hủy dự án nhà kho KCN nhiều tầng giữa Việt Nam-Nhật Bản có sự tham gia của Shark Vương

Bắc Ninh đề nghị hủy dự án nhà kho KCN nhiều tầng giữa Việt Nam-Nhật Bản có sự tham gia của Shark Vương

07:49 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên