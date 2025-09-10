Một công ty thuỷ điện muốn trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã CK: QPH) vừa phát hành phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt bổ sung năm 2025.

Theo đề xuất của HĐQT, doanh nghiệp dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế đến ngày 30/6/2025 với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Tổng số tiền chi trả ước tính 185,8 tỷ đồng. Thời gian chốt quyền và ngày thanh toán sẽ được HĐQT công bố sau.

Trước đó, CTCP Thủy điện Quế Phong công bố mức chia cổ tức tiền mặt năm 2024 lên tới 40% (4.000 đồng/cp) - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Doanh nghiệp, gấp đôi tỷ lệ 20% duy trì liên tục suốt 8 năm qua. QPH đã chi hơn 75 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2024. ﻿

Tính đến cuối năm 2024, QPH có 2 cổ đông lớn là công ty mẹ - Tổng Công ty Trung Sơn sở hữu 85,52% cổ phần và ông Lê Thái Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sở hữu 7,18%.﻿

Theo BCTC bán niên, nửa đầu năm 2025, ﻿Thủy điện Quế Phong ghi nhận doanh thu đạt 55,6 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. QPH đã hoàn thành gần 44% mục tiêu doanh thu và hơn 60% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Quế Phong tiền thân là Ban quản lý dự án thuỷ điện Bản Cốc thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

Theo chủ trương đa dạng hoá sở hữu, đa dạng hoá sản xuất, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài quốc doanh góp vốn đầu tư dự án và Công ty cổ phần thuỷ điện Quế Phong được thành lập trên cơ sở đó.

Các cổ đông sáng lập Công ty gồm : Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Công Nghệ Hà Nội, Công ty TNHH Hoàng Long.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện nay là 150 tỷ đồng. ﻿

Các dự án công ty đang đầu tư bao gồm: Nhà máy thủy điện Bản Cốc (công suất 18 MW), Nhà máy thủy điện Sao Va (công suất 3 MW), Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc (công suất 45 MW) tại Quế Phong, tỉnh Nghệ An.