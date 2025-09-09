Một công ty dược chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) vừa công bố ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ là 25%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 16/10/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/9/2025.

Với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DMC sẽ chi khoảng 87 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.﻿

Về cơ cấu sở hữu, Abbott Laboratories (Chile) Holdco Spa - đơn vị thành viên của Tập đoàn Abbott, đang là công ty mẹ của DMC với tỷ lệ sở hữu 51,69%, sẽ nhận về khoảng 45 tỷ đồng cổ tức. Cổ đông lớn thứ 2 là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 34,71% sẽ nhận về hơn 30 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, Domesco ghi nhận doanh thu tăng hơn 11%, đạt 979 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 79 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết, doanh thu trong kỳ tăng tốt do các chiến lược đẩy mạnh phát triển thương hiệu thông qua các chính sách bán hàng ưu đãi, mở rộng kênh phân phối, nâng cao độ nhận diện. Tuy nhiên, do tỷ giá tăng mạnh kéo chi phí nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào tăng cao, làm gia tăng các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển và logistics; chưa kể, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu suy giảm cũng góp phần đẩy mạnh giá vốn, dẫn đến lợi nhuận bán niên đi lùi.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO được thành lập ngày 19/5/1989, là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất, tiếp thị và kinh doanh Dược phẩm, thuốc có nguồn gốc từ Dược liệu, Thực phẩm chức năng, nước uống tinh khiết và thức uống từ dược liệu… Công ty DOMESCO hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm – thực phẩm chức năng, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám và chữa bệnh.