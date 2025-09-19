Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HCC sẽ cần chi khoảng 13 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong đó, công ty mẹ là Tập đoàn Intimex hiện nắm giữ 51,48% vốn tại HCC, dự kiến sẽ nhận về hơn 6,7 tỷ đồng.

CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (mã CK: HCC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền là 23/9/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 22/9/2025.

Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu HCC sẽ được nhận 2.000 đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 20%. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến là ngày 22/10/2025.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HCC sẽ cần chi khoảng 13 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong đó, công ty mẹ là Tập đoàn Intimex hiện nắm giữ 51,48% vốn tại HCC, dự kiến sẽ nhận về hơn 6,7 tỷ đồng.﻿

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất trong vòng 7 năm qua của công ty sau khi ghi nhận năm 2024 có lãi ròng gần 13 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng- Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 196 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng) tăng hơn 326% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Công ty cho biết, ﻿tình hình giá mua nguyên vật liệu đầu vào (cát, đá) 6 tháng đầu năm 2025 biến động tăng mạnh liên tục, nhưng công ty đã điều chỉnh giá bán kịp thời.

Bên cạnh đó, Công ty cũng nhân cơ hội này tranh thủ dự trữ được 1 ít lượng hàng tồn kho với giá mua thấp, chính vì vậy đã góp phần làm tăng thêm hiệu quả kinh doanh cho Công ty.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HCC phiên ngày 19/9 đang giao dịch với mức giá 26.100 đồng/cp, tăng 35% so với giá kết thúc phiên ngày 18/7. ﻿

Một công ty sản xuất bê tông chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cổ phiếu tăng vọt 35% trong 2 tháng- Ảnh 2.

Công ty Cổ Phần Bê tông Hoà Cầm, tiền thân là Xí Nghiệp Bê tông Thương Phẩm và Đá Xây Dựng thuộc Công ty Xây Dựng Quảng Nam được thành lập từ năm 1998.

Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm và các loại đá, cát xây dựng từ việc khai thác, chế biến tại mỏ đá, cát của Công ty; xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng thủy lợi...

