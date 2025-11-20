Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du

20-11-2025 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

Với lưu lượng xả tràn và chạy máy gần 2.000 m³/s, dự báo vùng hạ lưu hồ thủy điện Buôn Kuốp có thể ngập cao.

Chiều 20-11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo về việc vận hành, điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp.

Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du- Ảnh 1.

Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp thông báo xả tràn trong đêm nay

Theo thông báo, trên thượng nguồn sông Sêrêpốk có mưa to, có nơi mưa rất to, trên diện rộng. Do đó, hồ chứa Buôn Tua Srah điều tiết với tổng lưu lượng lớn nhất khoảng 1.340m3/s. Lưu lượng về hồ chứa Buôn Kuốp (phía dưới Buôn Tua Srah) hiện đang gia tăng, dự báo đỉnh lũ đạt mức 1.800-1.900 m³/s vào rạng sáng mai (21-11).

Bên cạnh đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Sêrêpốk đạt đỉnh và xuống dần.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, hồ chứa Buôn Kuốp có dung tích nhỏ, không có khả năng cắt, giảm lũ, phải điều tiết để tổng lưu lượng xả cân bằng với lưu lượng đến theo quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa.

Do đó, công ty dự kiến từ 20 giờ ngày 20 đến 14 giờ ngày 21-11, hồ Buôn Kuốp sẽ xả tràn từ 1.500 đến 1.600 m³/s (không bao gồm chạy máy tối đa 300 m³/s). Với lưu lượng trên, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nhận định vùng hạ lưu đập tràn hồ Buôn Kuốp đến đầu hồ chứa thủy điện Hòa Phú có thể ngập cao hơn so với mức xả năm 2020 từ 0,5 đến 2 m.

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du, tuân thủ quy trình vận hành, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa Buôn Kuốp biết và chủ động phòng tránh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình vận hành điều tiết qua tràn để có phương án di dời người và tài sản đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên lưu vực, khi tiến hành điều tiết qua tràn hồ chứa sẽ thực hiện chế độ thông tin, thông báo theo quy định.

Theo Cao Nguyên

Người Lao động

