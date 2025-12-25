Nhà riêng của NSND Trần Lực, ông bố đông con U65 vẫn sống độc thân sau 3 cuộc hôn nhân

NSND Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng. Trước khi nổi tiếng, Trần Lực từng làm diễn viên trong đoàn Tổng cục Hậu cần, năm 1983, nam nghệ sĩ tham gia học lớp đạo diễn sân khấu và tu nghiệp 7 năm ở Bulgaria.

Sau khi trở về nước, sự nghiệp của Trần Lực dần thăng tiến, có nhiều vai diễn ấn tượng với các thế hệ khán giả. Có thời, cái tên Trần Lực trở thành định nghĩa của vẻ điển trai, nam tính, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trở thành tâm điểm của các dự án lớn nhỏ.

Năm 2007, Trần Lực nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Đến năm 2023, nam đạo diễn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống đời tư của NSND Trần Lực cũng được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Nam nghệ sĩ có 3 cuộc hôn nhân, được mệnh danh là “ông bố đông con” của Vbiz. Song mới đây nhất, thông tin NSND Trần Lực và vợ thứ 3 ly hôn ở tuổi U65 khiến không ít người ngỡ ngàng.

NSND Trần Lực

Dẫu vậy trên trang cá nhân của mình, Trần Lực vẫn là một người khá kín tiếng trong đời tư. Nam đạo diễn chỉ chia sẻ vừa đủ về gia đình, tập trung chủ yếu vào những khoảnh khắc vui vẻ bên các con, các cháu.

Đáng chú ý hơn trong mỗi bài đăng của mình, không gian sống hiện tại của gia đình NSND Trần Lực cũng khiến không ít người trầm trồ. Nhiều người cho rằng, đúng là gia đình có truyền thống nghệ thuật nên mọi góc trong nhà đều “rất nghệ”. Hầu hết, mọi sinh hoạt chung của gia đình Trần Lực đều có ở khu vực phòng khách, nối liền với phòng ăn.

Nam nghệ sĩ trưng bày nhiều tranh vẽ, đồ cổ trong không gian này. Ngoài ra, không thể thiếu những nhạc cụ âm nhạc hay những sở thích nghệ thuật của NSND Trần Lực. Bên cạnh đó, Trần Lực cũng là một người rất yêu thích cây hoa nên mỗi dịp trong nhà đều được trang trí bằng những bình hoa theo mùa.

Không gian sống của nghệ sĩ Trần Lực ở tuổi U65

Được biết căn nhà toạ lạc ở Hà Nội, bên trong được bày trí đơn giản, trưng bày nhiều món đồ cổ, tranh vẽ nghệ thuật

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc quây quần bên gia đình, họ hàng, học trò trong không gian cổ kính, ấm cúng này. Ngoài ra những góc khác trong căn nhà thì không được chính chủ hé lộ.

Ở tuổi U65, NSND Trần Lực vẫn giữ được phong độ và đam mê nghệ thuật. Vẫn giống như trước đây, dù bận rộn, nam nghệ sĩ vẫn trọn vẹn thời gian bên các con, tâm sự, chơi cùng như những người bạn thân. Đạo diễn sinh năm 1963 cũng không ngần ngại đu trend TikTok với các con hay thỉnh thoảng chụp lại những hình ảnh ngộ nghĩnh, hài hước của các nhóc tỳ. Chính vì vậy trong mắt các con, NSND Trần Lực luôn là ông bố đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc để có thể chia sẻ và xin lời khuyên khi cần.

Một số góc yêu thích của nam nghệ sĩ

Cho những ai chưa biết, đạo diễn Trần Lực kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi. Người vợ đầu là một nghệ sĩ piano, quen nhau khi nam nghệ sĩ vẫn đang ở Bulgaria. Tuy nhiên chỉ có Trần Lực và con trai trở về nước vào năm 1991 mà không có vợ đi cùng. Cho đến giờ, nam đạo diễn vẫn không nhắc đến hay chia sẻ nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân này.

Trần Lực thương con phải sống xa mẹ nên chịu cảnh "gà trống nuôi con" suốt gần chục năm. Sau này, khi con đã hơi lớn, quen với cuộc sống ở Việt Nam, nam nghệ sĩ mới nghĩ tới chuyện đi bước nữa.

Người vợ thứ hai của Trần Lực là một biên tập viên nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được 3 năm thì tan vỡ. Nguyên nhân là do 2 người quá bận rộn với công việc và không vượt qua được rào cản sự nghiệp.

Đến người vợ thứ ba, Trần Lực có cuộc sống viên mãn, đầm ấm. Vợ của NSND Trần Lực là người quê gốc miền Nam, sau khi kết hôn, cô ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Cả hai có với nhau 3 người con. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Trần Tú (Bờm) - con trai của nam nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ bố mẹ đã ly hôn. Trần Tú cũng cho hay NSND Trần Lực hiện độc thân và chưa có người mới.

NSND Trần Lực và con trai Trần Tú (Bờm)

Nam nghệ sĩ có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc bên các con

Tổng hợp/Ảnh: FBNV