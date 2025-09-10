Nhà sách Cá Chép bất ngờ đóng cửa chi nhánh đã hoạt động hơn 10 năm, chỉ còn vài ngày để ghé thăm lần cuối

Chiều 9/8, thông tin từ fanpage chính thức của Nhà sách Cá Chép khiến nhiều người yêu sách tại TP.HCM không khỏi tiếc nuối: chi nhánh 223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 24/9/2025. Đây là một trong những địa điểm quen thuộc với nhiều bạn trẻ, sinh viên và cả những người đã gắn bó suốt hơn 10 năm qua.

(Ảnh: Nhà sách Cá Chép)

Trong thông báo, đơn vị vận hành cho biết việc đóng cửa cơ sở này nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ tại chi nhánh 211-213 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM). Nhà sách cũng lý giải đây là bước đi tất yếu trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến.

Trích trong thông điệp chia tay, Nhà sách Cá Chép viết:

"Trước hết, Nhà sách Cá Chép xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn - những độc giả đã đồng hành, gắn bó, yêu thương và ủng hộ Cá Chép trong suốt hơn 10 năm qua. Từng cuốn sách được chọn lựa, từng phút giây dừng chân tại không gian ấm áp nơi đây đều là những kỷ niệm quý giá mà chúng tôi trân trọng"...

Nhà sách cũng nhấn mạnh việc tạm khép lại hành trình của chi nhánh Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai, và hẹn gặp các vị khách của mình tại Cá Chép Võ Văn Tần - nơi sẽ tiếp tục chào đón, đồng hành và mang đến những trải nghiệm mới.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng yêu sách tại TP.HCM. Không chỉ nổi bật với hàng chục nghìn đầu sách đủ mọi thể loại, nơi đây còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hoá như tọa đàm, giao lưu tác giả, ký tặng sách hay các sự kiện dành cho thiếu nhi. Đối với nhiều người, Cá Chép không chỉ là chỗ mua sách, mà còn là một không gian để tìm sự bình yên, gắn bó với kỷ niệm tuổi trẻ, với những buổi la cà cùng bạn bè.

Khi hay tin cơ sở này sắp đóng cửa, không ít độc giả đã để lại bình luận đầy cảm xúc:

- Hồi xưa hay ra đây cắm trụ đọc sách từ sáng tới chiều. Với cả ra đây lựa giấy gói quà số 1 luôn.

- Buồn nhỉ. Nhớ hồi đó thức cả đêm bày kệ chuẩn bị khai trương mà giờ chuẩn bị đóng cửa. Tạm biệt Chép 2.

- Mình đi đường đó chỉ muốn ghé vô thăm Chép thôi á.

- Huhu, địa chỉ quen thuộc của mình mỗi khi lên trung tâm chơi.

(Ảnh: Nhà sách Cá Chép)

Chi nhánh Nhà sách Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 24/9/2025, nghĩa là chỉ còn hơn 10 ngày nữa để các vị khách yêu mến nơi này có thể ghé thăm lần cuối. Và dù chi nhánh này dừng hoạt động, hành trình của Cá Chép vẫn tiếp tục tại cơ sở Võ Văn Tần - nơi duy nhất còn lại của hệ thống ở TP.HCM. Tại đây, nhà sách sẽ tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng đọc sách, kết nối cộng đồng và tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho những người yêu văn hoá đọc.

Khép lại một chặng đường hơn 10 năm, Cá Chép Nguyễn Thị Minh Khai sẽ luôn ở lại như một phần ký ức thân quen, nơi nhiều người đã từng tìm thấy niềm vui, tri thức và cả sự bình yên trong những trang sách.