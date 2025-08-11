Nhà sáng lập FiinGroup lên sóng The Investors ngày 12/8: Từ bờ vực đóng cửa đến khát vọng kiến tạo hạ tầng thông tin cho thị trường vốn Việt Nam

17 năm trước, StoxPlus – tiền thân của FiinGroup – ra đời trong bối cảnh thị trường thông tin tài chính Việt Nam còn sơ khai, văn hóa trả phí cho dữ liệu gần như không tồn tại. Vài năm sau ngày thành lập, FiinGroup (tiền thân là StoxPlus) công ty rơi vào giai đoạn sống còn khi thu không đủ bù chi. Đội ngũ sáng lập phải làm đủ mọi công việc từ kiểm toán, tư vấn, thẩm định… chỉ để duy trì hoạt động.

Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, một quyết định được đưa ra: Chuyển đổi sang mô hình thuê bao thông tin tài chính, bất chấp rủi ro và sự ngờ vực từ thị trường. Đó không chỉ là một bước ngoặt kinh doanh, mà là lời khẳng định cho tầm nhìn: Thị trường chỉ có thể phát triển bền vững nếu có dữ liệu chất lượng và sự minh bạch làm nền tảng.

Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng đã được đền đáp xứng đáng. FiinGroup ngày nay sở hữu một hệ sinh thái dữ liệu tài chính toàn diện, bao gồm thông tin doanh nghiệp, phân tích tín nhiệm và các giải pháp công nghệ ứng dụng AI. Từ một startup “chớm tắt lửa”, họ vươn mình thành đơn vị được các tổ chức toàn cầu như Nikkei, S&P Global tin tưởng đầu tư chiến lược.

FiinGroup không đơn thuần là công ty công nghệ dữ liệu – họ đang kiến tạo một trụ cột mới cho thị trường vốn Việt Nam: Từ cung cấp dữ liệu, thành lập FiinRatings – đơn vị xếp hạng tín nhiệm đầu tiên được cấp phép, cho đến xây dựng nền tảng phân tích ESG, dữ liệu trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh… hướng đến mục tiêu hỗ trợ Việt Nam nâng hạng thị trường và tái định vị vị thế quốc gia trong dòng chảy vốn toàn cầu.

Ông Nguyễn Quang Thuân chia sẻ trong talkshow "The Investors – The Resilient" : “ Nếu muốn thị trường vốn Việt Nam đi xa, không thể chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng. Cần một thế kiềng ba chân: Ngân hàng – Trái phiếu – Cổ phiếu. Nhưng để ba chân ấy vững, cần một nền tảng dữ liệu độc lập và minh bạch để nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp cùng đứng vững .”

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT của FiinGroup và FiinRatings sẽ là nhân vật chính trong talkshow “The Investors” mùa 2 – The Resilient - một chương trình do CafeF và Chứng khoán VPBank (VPBankS) phối hợp tổ chức. Trong gần một giờ đối thoại, Chủ tịch FiinGroup chia sẻ câu chuyện kiến tạo nền hạ tầng thông tin phân tích chuyên sâu cho thị trường vốn Việt Nam – từ dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm đến tài chính xanh, đầu tư ESG – thứ mà ông gọi là “điều kiện tiên quyết” nếu Việt Nam thực sự muốn tận dụng tốt nhất củ nâng hạng thị trường chứng khoán, thu hút vốn rẻ và dài hạn, đồng thời tái định vị vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

FiinGroup đang vươn mình trở thành công ty công nghệ dữ liệu tài chính hàng đầu khu vực, góp phần thúc đẩy các quyết định đầu tư, tín dụng và thương mại thông minh hơn. Xa hơn, họ mong muốn đồng hành với Chính phủ, các tổ chức tài chính trong thiết lập các chuẩn mực ESG, nâng hạng tín nhiệm quốc gia và mở lối cho dòng vốn xanh, dài hạn và bền vững.

Câu chuyện của ông Nguyễn Quang Thuân và FiinGroup không chỉ là hành trình vượt khó của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ và tinh thần phụng sự thị trường.

Với những nhà đầu tư trẻ, những người đang tìm kiếm lý do để tin tưởng và gắn bó lâu dài với thị trường chứng khoán Việt Nam – đây chính là hình mẫu:

Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nhưng luôn hướng đến giá trị lớn nhất – vì một thị trường minh bạch, hiệu quả và bền vững cho tất cả.