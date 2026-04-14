Nhà xã hội Hạ Đình ở Hà Nội tiếp tục lùi ngày nhận hồ sơ

Theo kế hoạch ban đầu, việc nhận hồ sơ dự kiến diễn ra từ quý IV/2025 nhưng sau đó đã được điều chỉnh sang quý I/2026.

Như vậy đây là lần thứ hai dự án này lùi ngày nhận hồ sơ.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình được triển khai xây dựng tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội). Chủ đầu tư dự án là Liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công ty TNHH một thành viên), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội nổi bật tại Hà Nội với vị trí đắc địa gần đường vành đai 3, gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng và 1 tầng hầm.

Tổng số căn hộ của dự án là 440 căn, gồm 365 căn nhà ở xã hội và 75 căn thương mại. Các căn nhà ở xã hội có diện tích khoảng 70m2 - 76,24m2, trong đó có 255 căn để bán, 37 căn thuê mua và 73 căn cho thuê.

Dự kiến dự án hoàn thành vào quý IV/2027. Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25.000.000 đồng/m², giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m²/tháng và giá thuê mua khoảng 390.000 đồng/m²/tháng.

Giữa tháng 3 vừa qua, chia sẻ về tiến độ dự án, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC, cho biết, công trình hiện đã thi công đến tầng 13. Theo ông Hải, quá trình xác định giá bán nhà ở xã hội tại dự án bị kéo dài do phải thuê đơn vị định giá phần căn hộ thương mại, sau đó tiếp tục thuê đơn vị thẩm tra lại giá bán nhà ở xã hội.

Giá bán căn hộ thương mại trong dự án nhà ở xã hội khác với giá căn hộ thương mại thông thường. Nếu giá cao thì lo không bán được, còn nếu thấp lại tiềm ẩn rủi ro khi bị hậu kiểm.

Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã đồng ý chủ trương bố trí nhà ở xã hội tại dự án này cho các hộ dân thuộc diện đặc thù, không thuộc diện tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Danh sách các hộ dân đủ điều kiện sẽ do chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ phê duyệt. Những trường hợp này không phải tham gia bốc thăm hoặc xét duyệt theo quy trình thông thường.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng có văn bản hướng dẫn cụ thể việc bố trí nhà ở cho các đối tượng này. Theo đó, liên danh chủ đầu tư sẽ căn cứ danh sách đã được phê duyệt để sắp xếp căn hộ cụ thể, trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.