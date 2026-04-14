Yêu cầu phê bình 28 đơn vị chậm quyết toán dự án

Theo Cảnh Kỳ | 14-04-2026 - 16:05 PM | Bất động sản

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu phê bình 28 đơn vị chậm quyết toán dự án đã hoàn thành, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Qua xem xét báo cáo của Sở Tài chính về thực hiện đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và chủ đầu tư phê bình 28 đơn vị chậm quyết toán, chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cùng với yêu cầu trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng giao các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục tất toán tài khoản dự án đã được phê duyệt quyết toán, nghiêm túc rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng chậm trễ tương tự trong thời gian tới.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công , xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong công tác quyết toán.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn tồn đọng, trình cơ quan tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm các dự án đủ điều kiện tất toán tài khoản, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, năm 2026, thành phố được giao hơn 19.200 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ước hết tháng 3 giải ngân mới đạt hơn 7,4% kế hoạch (kịch bản đề ra 20%). Các dự án còn tồn đọng kéo dài mặc dù được tập trung rà soát, xử lý nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng giao các sở ngành, địa phương liên quan thực hiện thủ tục giải thể 28 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp Cần Thơ). Đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, dự án và kinh phí về 103 xã, phường, thời gian hoàn thành trước ngày 17/4/2026.

