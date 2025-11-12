Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

12-11-2025 - 10:09 AM | Sống

Chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,... vừa được Công an cảnh báo.

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang lan truyền nhanh trên các hội nhóm Zalo, Facebook.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các đối tượng xấu đã phát tán một tập tin có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.rar”. Bên trong tập tin này chứa mã độc nguy hiểm, có khả năng tự động cài đặt vào thiết bị của người dùng ngay sau khi tải về và giải nén.

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

(Nguồn: Trang thông tin điện tử Trung tâm Khoa học công nghệ và Truyền thông Nghệ An)

Khi đã xâm nhập, mã độc sẽ âm thầm thu thập các thông tin cá nhân, dữ liệu, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các tệp tin quan trọng. Nghiêm trọng hơn, thiết bị bị nhiễm còn có thể tự động gửi file tương tự cho người khác, khiến mã độc tiếp tục lan rộng qua các hội nhóm trực tuyến.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc mở các tập tin có đuôi “.rar”, “.zip” từ nguồn không rõ ràng, đặc biệt là khi bên trong có chứa file “.exe” hoặc “.bat”. Trong trường hợp đã lỡ tải về, cần nhanh chóng quét toàn bộ máy tính bằng phần mềm diệt virus, đồng thời thay đổi mật khẩu tất cả các tài khoản quan trọng như Zalo, email, ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến nghị chỉ nên nhận tài liệu từ các nguồn chính thống hoặc từ người có thể xác thực. Cơ quan Công an đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, chủ động thông báo và chia sẻ thông tin cảnh báo này đến bạn bè, người thân để cùng phòng tránh, không để mã độc có cơ hội lan rộng.

Quy định mới về chế độ nghỉ chăm con dưới 7 tuổi ốm: từ 1/7/2025 cha mẹ được nghỉ tối đa 15-20 ngày

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ

Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ Nổi bật

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất Nổi bật

Cựu thí sinh Olympia visual như nam thần, giờ là bác sĩ 4 lần lên truyền hình, vợ đẹp tiết lộ: "Khoe ảnh vui vui, ai dè... HOT"

Cựu thí sinh Olympia visual như nam thần, giờ là bác sĩ 4 lần lên truyền hình, vợ đẹp tiết lộ: "Khoe ảnh vui vui, ai dè... HOT"

10:09 , 12/11/2025
Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng

Chàng trai Việt Nam chỉ cao 1m58 nặng 45kg lột xác thành quái vật thể hình khiến tất tất cả ngỡ ngàng

09:45 , 12/11/2025
Cậu bé bán 413 cây vàng của nhà lấy 21 tỷ, bo người môi giới 770 triệu, mẹ kiện ra tòa đòi lại - người này đáp: "Đây là khoản tiền hợp pháp"

Cậu bé bán 413 cây vàng của nhà lấy 21 tỷ, bo người môi giới 770 triệu, mẹ kiện ra tòa đòi lại - người này đáp: "Đây là khoản tiền hợp pháp"

09:34 , 12/11/2025
4 loại đậu phụ đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

4 loại đậu phụ đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

09:30 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên