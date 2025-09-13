Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-09-2025

Nhật Bản chạm mốc kỷ lục: Gần 100.000 người thọ trên 100 tuổi

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa công bố số liệu mới nhất cho thấy số người từ 100 tuổi trở lên trên toàn quốc tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục năm thứ 55 liên tiếp.

Theo thống kê dựa trên dữ liệu Sổ đăng ký cư dân tính đến ngày 1/9, Nhật Bản hiện có 99.763 cụ ông, cụ bà từ 100 tuổi trở lên, tăng thêm 4.644 người so với năm trước. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1970.

Xét theo giới tính, phụ nữ chiếm tỷ lệ áp đảo với 87.784 người, tương đương khoảng 88% tổng số. Trong khi nam giới có 11.979 người.

Nhật Bản chạm mốc kỷ lục: Gần 100.000 người thọ trên 100 tuổi- Ảnh 1.

Cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi

Nhật Bản chạm mốc kỷ lục: Gần 100.000 người thọ trên 100 tuổi- Ảnh 2.

Cụ ông cao tuổi nhất là Mizuno Kiyoshi, 111 tuổi

Hiện nay, người cao tuổi nhất tại Nhật Bản là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi (sinh năm 1911), sinh sống tại thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara. Trong khi đó, cụ ông cao tuổi nhất là Mizuno Kiyoshi, 111 tuổi (sinh năm 1914), hiện đang sinh sống tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka.

Nếu tính bình quân trên 100.000 dân, tỉnh Shimane tiếp tục đứng đầu cả nước với 168,69 người trăm tuổi, giữ vị trí số một trong 13 năm liên tiếp. Xếp sau lần lượt là tỉnh Kochi với 157,16 người và tỉnh Tottori với 144,63 người. Ngược lại, Saitama có tỷ lệ thấp nhất 36 năm liên tiếp, với 48,5 người/100.000 dân, tiếp theo là Aichi (53 người) và Osaka (55,44 người).

Lịch sử thống kê cũng cho thấy tốc độ gia tăng đáng chú ý: năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 người trên 100 tuổi. Đến năm 1981, con số vượt mốc 1.000; năm 1998 đã vượt 10.000 và nay tiến sát 100.000.

Với dân số già hóa nhanh chóng, Nhật Bản được coi là quốc gia có tuổi thọ trung bình và số người trăm tuổi cao hàng đầu thế giới, phản ánh đồng thời cả sự tiến bộ về y tế lẫn thách thức trong chăm sóc xã hội cho thế hệ cao tuổi.

Nguồn: NHK

