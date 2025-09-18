Nhiều chị em không biết: Buổi sáng bụng rỗng ăn 3 thứ này không khác gì "hút dầu", eo ngày càng xẹp, cân bằng nội tiết tố

Không ít chị em thường bắt đầu buổi sáng với một tách cà phê, chiếc bánh ngọt hay vội vã bỏ qua bữa sáng. Thế nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, chính thực phẩm đầu tiên bạn nạp vào cơ thể sau một đêm ngủ dài mới là yếu tố quyết định vóc dáng, làn da và cả sức khỏe lâu dài. Khi bụng rỗng, khả năng hấp thụ dinh dưỡng ở mức cao nhất, các cơ quan cũng được “đánh thức” nhờ những dưỡng chất đầu tiên đi vào. Nếu biết lựa chọn đúng, đây là thời điểm vàng để giảm mỡ bụng, giữ eo thon và ổn định nội tiết tố.

Đặc biệt với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự rối loạn hormone khiến cân nặng, vòng eo và cả tâm trạng trở thành nỗi lo thường trực. Việc ăn 3 thực phẩm quen thuộc dưới đây vào buổi sáng có thể trở thành bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả, vừa đẹp dáng vừa khỏe từ bên trong:

1. Lạc (đậu phộng)

Ít ai nghĩ rằng vài hạt đậu phộng ăn lúc bụng rỗng lại có lợi cho vóc dáng và nội tiết tố. Đậu phộng chứa nhiều chất xơ giúp trung hòa axit dạ dày, bảo vệ niêm mạc ruột và hỗ trợ tiêu hóa buổi sáng. Chất béo không bão hòa đơn trong đậu phộng còn giúp giảm mỡ máu xấu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch vốn dễ tăng cao ở nữ giới tuổi trung niên.

Đáng chú ý, đậu phộng chứa nhiều hợp chất thực vật như isoflavone và resveratrol. Đây là những hoạt chất có tác dụng tương tự estrogen thực vật, hỗ trợ cân bằng hormone nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, từ đó hạn chế tình trạng bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay tăng cân bất thường. Ngoài ra, các vitamin nhóm B và biotin trong đậu phộng còn giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng, mang lại sự tự tin cho phái đẹp.

2. Táo

Táo ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp chị em no lâu, hạn chế thèm ăn và ngăn chặn việc nạp quá nhiều năng lượng trong ngày. Chất xơ hòa tan pectin trong táo có khả năng “khóa chặt” chất béo và đường, hạn chế hấp thu, đồng thời loại bỏ độc tố ra khỏi đường ruột. Song song đó, chất xơ không hòa tan cellulose tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Nghiên cứu còn cho thấy polyphenol trong táo hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ máu và đặc biệt hiệu quả khi ăn vào buổi sáng. Không chỉ giúp vòng eo thon gọn, táo còn giàu kali giúp giảm phù nề, cân bằng nước trong cơ thể. Collagen và elastin tự nhiên trong táo hỗ trợ làn da căng mịn, làm chậm lão hóa. Chính là điều mà phái đẹp, nhất là phụ nữ tiền mãn kinh luôn cần.

3. Yến mạch

Yến mạch vốn được xem là thực phẩm vàng cho bữa sáng và hiệu quả càng rõ hơn nếu ăn lúc bụng rỗng. Một bát yến mạch cung cấp lượng lớn chất xơ hòa tan beta-glucan giúp no lâu, giảm hấp thu cholesterol và “dọn sạch” mỡ nội tạng. Đây chính là lý do nhiều người ví yến mạch như “chiếc máy hút dầu” tự nhiên, giúp vòng eo nhanh chóng thon gọn.

Không dừng lại ở đó, yến mạch còn bổ sung magie, mangan, kẽm và vitamin nhóm B - những chất giúp tăng năng lượng, cải thiện tâm trạng và ổn định thần kinh. Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc duy trì tâm lý cân bằng và tim mạch khỏe mạnh là yếu tố then chốt để tránh nguy cơ loãng xương, đột quỵ hay rối loạn chuyển hóa. Yến mạch còn có khả năng điều hòa đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường type 2, là những căn bệnh thường rình rập ở độ tuổi này.

