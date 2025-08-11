Nhiều chính sách hỗ trợ chứng khoán Việt chinh phục đỉnh cao nhất mọi thời đại

Chứng khoán Việt bùng nổ, dòng tiền cuồn cuộn vào thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, VN-Index lập kỷ lục mới – cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam khi cán mốc 1.584 điểm. Trong khi đó, chỉ số VN30 đạt mốc 1.729 điểm. So với đầu năm 2025, hai chỉ số chứng khoán này đã tăng lần lượt hơn 25% và 30% so với thời điểm đầu năm 2024. Các chỉ số khác như HNX-Index hay UpCoM cũng cán các mốc kỷ lục khi chinh phục mốc 272,4 điểm và 108,6 điểm, tăng lần lượt 19 % và 14% so với đầu năm.

Trong 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đây là mốc cao nhất mọi thời đại.

VN-Index lập kỷ lục cao nhất thời đại tính đến ngày 8/8

Tại ngày 8/8, vốn hóa HOSE đạt ngưỡng 6,84 triệu tỷ đồng, tăng hơn 30% tức khoảng 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng gần 62 tỷ USD) so với thời điểm đầu năm 2025.

Tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 8,2 triệu tỷ đồng, tương đương gần 71% GDP (7/2025) - mức cao nhất trong lịch sử (tăng gấp 06 lần so với 10 năm trước).

Vốn hóa thị trường tăng vượt bậc một phần đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của một dòng cổ phiếu mang tính dẫn dắt trên thị trường như: hệ sinh thái Vingroup (VIC, VHM, VRE, VEF) và GELEX (GEX, GEE), nhóm cổ phiếu ngân hàng (VPB, SHB, TCB, CTG, BID, HDB, EIB), chứng khoán (SSI, VND, SHS, VCI, VIX)...

Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào thị trường chứng khoán minh chứng là các phiên khớp lệnh tỷ USD ngày càng nhiều. Thậm chí, những ngày gần đây, thanh khoản toàn thị trường thường xuyên giao dịch ở mức 2 tỷ USD/phiên. Thanh khoản có hai phiên ghi nhận kỷ lục, trong đó phiên 29/7 ba sàn khớp lệnh 79.000 tỷ, đến phiên 5/8 giá trị khớp lệnh tiếp tục lên vùng cao mới 86.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 39.450 tỷ đồng trong tháng 7/2025.

Chưa bao giờ dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam lớn như vậy. Dòng tiền lớn, với khẩu vị cổ phiếu là các doanh nghiệp niêm yết có chỉ số kinh doanh tốt, bảng cân đối tài chính mạnh đã nhanh chóng dẫn dắt thị trường đi lên vững chắc và ổn định.

Ông Gerald Toledano, Gerald Toledano, đại diện của FTSE Russell - Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London cho biết, thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam rất ấn tượng, lớn nhất ở ASEAN, vượt qua cả Thái Lan và Singapore.

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, trong tháng 7, nhà đầu tư trong nước mở mới 226.153 tài khoản chứng khoán. Lũy kế tính đến cuối tháng 7, cả nước ghi nhận 10,447 triệu tài khoản chứng khoán tương đương với khoảng 10,4% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Xung lực mới từ chính sách

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng, với động lực chính đến từ những định hướng chính sách mang tính đột phá của Chính phủ. Các chuyên gia nhận định rằng, chính sách là yếu tố cốt lõi tạo nên cú hích mới cho thị trường, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Một động lực trực tiếp thúc đẩy thị trường tăng trưởng mạnh là thanh khoản dồi dào - kết quả của chính sách tiền tệ nới lỏng và mặt bằng lãi suất thấp. Tăng trưởng GDP cao cùng với sự quyết tâm của Chính phủ khi mục tiêu “về đích” 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng của thị trường còn đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, các giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích thích tiêu dùng nội địa, cắt giảm thuế...

Thời gian qua, Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách quan trọng như Nghị quyết 86 về phát triển thị trường vốn và Quyết định 1726 của Thủ tướng về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Đặc biệt, gần đây Việt Nam đã ban hành hai Nghị quyết then chốt là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital, đây là một sự chuyển hướng chiến lược. Trong đó, Nghị quyết 68 được xem là một cột mốc quan trọng, khẳng định tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong việc dẫn dắt tăng trưởng của đất nước.

Thứ nhất, việc xây dựng nền tảng giao dịch hiện đại với việc đưa hệ thống KRX vào vận hành thành công (tháng 5/2025) đã mở ra dư địa cho các sản phẩm mới.

Thứ hai , sự mở rộng quy mô và gia tăng chiều sâu thị trường, với hơn 10 triệu tài khoản nhà đầu tư, hơn 1.600 công ty niêm yết, vốn hóa 300 tỷ USD và thanh khoản dẫn đầu ASEAN với trung bình trên 1 tỷ USD mỗi ngày.

Thứ ba , việc đẩy mạnh hội nhập và thu hút vốn đầu tư quốc tế thông qua các cải cách về giới hạn sở hữu nước ngoài và quản trị doanh nghiệp.

Việt Nam có hơn 10 triệu tài khoản chứng khoán

Kỳ vọng được FTSE Russell nâng hạng vào tháng 9/2025

Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đang đặt kỳ vọng lớn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng vào tháng 9/2025. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là động lực dài hạn thúc đẩy thị trường tăng trưởng mạnh và bền vững hơn.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Nghị quyết 86 của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn minh bạch, bền vững đã nêu mục tiêu rất cụ thể là phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế và cần khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết để nâng hạng cho thị trường từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước – bà Vũ Thị Chân Phương, kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc nâng hạng thị trường là giải pháp có tính hiệu quả cao trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, theo hướng công khai, minh bạch tỷ lệ sở hữu nước ngoài.