Nhiều mẫu xe ăn khách được nâng mức giảm giá trong tháng Ngâu

Tháng 7 âm lịch hay còn gọi tháng Ngâu thường là mùa thấp điểm của tiêu dùng nói chung và mặt hàng ô tô nói riêng do nhiều người có xu hướng kiêng mua sắm tài sản giá trị cao.

Nhưng nếu khách hàng không bận tâm đến yếu tố trên, đây sẽ thời điểm tốt để mua ô tô bởi vào dịp này, các hãng xe và đại lý thường tung ra nhiều gói khuyến mãi, giảm giá sâu để kích cầu.

Hyundai

Bắt đầu với Hyundai, từ đầu tháng 9, hãng xe này đã triển khai chương trình ưu đãi lớn với tổng giá trị cao nhất 200 triệu đồng cho các sản phẩm ô tô bán chạy của mình.

Mẫu xe

Giá bán (triệu đồng)

Giá trị khuyến mãi tối đa (triệu đồng)

Hyundai Accent

439-569

40

Hyundai Stargazer

489-599

40

Hyundai Creta

599-715

50

Hyundai Tucson

769-989

55

Hyundai Santa Fe

1.039-1.365

125

Hyundai Palisade

1.469-1.589

200



Hyundai Thành Công cho biết mức ưu đãi cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào từng phiên bản, nhưng nhìn chung vẫn tăng đáng kể so với tháng 8 trước đó. Ví dụ như trường hợp của Hyundai Creta tháng trước được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 30-35,75 triệu đồng trong khi tháng 9 được khuyến mãi tối đa 40 triệu đồng.

Trong khi đó, hai dòng SUV cỡ D và E là Santa Fe và Palisade với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng, không chỉ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Toyota

Với Toyota, hãng này đã tăng cường khuyến mãi từ 50% lên thành 100% lệ phí trước bạ cho dòng sedan chủ lực Vios . Theo đó, mức giảm 30-32,5-35 triệu đồng của tháng trước được nâng lên thành 46-50-54 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT.

Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán của Vios sẽ giảm từ khoảng 458-545 triệu xuống còn 412-491 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá ưu đãi hứa hẹn sẽ giúp Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm sedan cỡ B tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh Vios, Toyota vẫn áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho hai dòng MPV phổ thông là Avanza Premio và Veloz Cross, mức giảm tương đương 64,7-75 triệu đồng. Bộ đôi Yaris Cross và Corolla Cross cũng được duy trì ưu đãi 50% phí trước bạ với tất cả các phiên bản.

Mitsubishi

Tương tự Toyota, Mitsubishi cũng tăng khuyến mãi cho dòng xe ăn khách nhất là Xpander với ưu đãi 100% phí trước bạ cho bản AT và AT Premium. Mức giảm chi phí lăn bánh của hai phiên bản này có thể lên tới 60-66 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại của Xpander được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 28-35 triệu đồng. Trong khi đó, Xpander Cross có tổng giá trị ưu đãi tương đương 75 triệu đồng bao gồm cả quà tặng.

Dòng bán tải Mitsubishi Triton cũng được tăng khuyến mãi lên thành 100% lệ phí trước bạ, áp dụng cho tất cả phiên bản. Nhờ đó, khách mua mẫu xe này trong tháng 9 có thể tiết kiệm được khoảng 40-56 triệu đồng.

Hai mẫu xe Mitsubishi khác được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng này là Xforce bản GLX tiêu chuẩn và Attrage bản MT. Các bản còn lại nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Honda

Khác với các hãng xe Nhật trên, Honda không thay đổi chương trình khuyến mãi so với tháng trước. Cụ thể, dòng sedan chủ lực City (giá 499-569 triệu đồng) và Civic phiên bản hybrid VIN 2024 (giá từ 999 triệu đồng) tiếp tục được tặng 100% phí trước bạ.

Với dòng City có giá bán 499-569 triệu đồng, mức giảm sẽ tương đương 50-57 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dễ tiếp cận hơn được kỳ vọng sẽ tiếp đà để City tiếp tục chạy đua doanh số với Toyota Vios và Hyundai Accent.

Ngoài hai cái tên nêu trên, một số phiên bản của các dòng xe thương hiệu Honda gồm CR-V, Civic, BR-V và HR-V cũng đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng.

Ford

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá là Ford với chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng trong tháng 9. Chương trình áp dụng cho một số phiên bản của các dòng xe ăn khách gồm Ranger, Everest và Transit.

Ở phân khúc bán tải, người tiêu dùng mua xe trong thời gian này sẽ nhận ưu đãi hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Ranger Sport và Wildtrak. Phiên bản Ranger Raptor và XLS (4x2/ 4x4) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Trong khi đó, các phiên bản của dòng SUV Ford Everest gồm Titanium 4x4, Everest Ambient, Sport, Sport Special Edition, Titanium 4x2, Platinium cùng với xe Transit Trend và Premium sẽ nhận được ưu đãi dưới dạng quà tặng. Giá trị khuyến mãi dao động từ 10-37 triệu đồng).