Nhiều người nghỉ hưu rồi vẫn làm 6 việc này, tưởng sướng nhưng hóa ra "tự làm khổ mình", điều thứ 3 đến 80% mọi người vẫn làm

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người bước vào giai đoạn tưởng chừng an nhàn nhất cuộc đời. Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít người lại tự khiến cuộc sống tuổi già trở nên mệt mỏi, căng thẳng và hao tổn cả sức lực lẫn tiền bạc. Các chuyên gia lão khoa cho rằng: "Nghỉ hưu không phải là dừng lại, mà là bắt đầu một cách sống mới. Sai một bước, có thể mất cả chặng đường tuổi già".

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến nhất, được ghi nhận ở nhiều gia đình Việt, trong đó có những điều tưởng vô hại nhưng lại gây tổn thất lớn.

1. Mù quáng đầu tư: "Bẫy tài chính" chỉ chờ người lớn tuổi

Không ít người sau khi nghỉ hưu lại ôm mộng đổi đời. Hàng loạt lời mời gọi "lãi cao, rủi ro thấp" khiến nhiều người mất cảnh giác, để rồi rơi vào bẫy tài chính.

Trường hợp của mẹ thông gia nhân vật trong bài là ví dụ điển hình: lao vào chứng khoán, lỗ nặng vẫn cố đầu tư tiếp, thậm chí gom góp 5 triệu cuối cùng với hy vọng "gỡ vốn", nhưng lại bị lừa sạch. Khi con cần hỗ trợ kinh tế, bà không còn nổi một đồng.

Chuyên gia cảnh báo: "Về hưu là giai đoạn giữ tiền, không phải tìm cách nhân tiền". Những lời mời gọi đầu tư bất thường gần như đều là rủi ro.

2. Vẫn gắng đi làm thuê dù sức khỏe đã giảm

Nhiều người cho rằng sau khi nghỉ hưu, nếu còn sức thì cứ tiếp tục đi làm để "đỡ phí thời gian". Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn nguy hiểm.

Một phụ nữ nhận lương hưu 2-3 triệu đồng quyết định đi làm thêm. Công việc lương thấp, tăng ca triền miên. Sau 3 năm, sức khỏe suy sụp, phát hiện ung thư vú. Tiền tích góp chẳng được bao, nhưng chi phí điều trị lên đến 30 triệu, phải vay mượn thêm.

Câu chuyện của bà khiến nhiều người giật mình: sức khỏe là "tài sản" cuối cùng của tuổi già – đánh đổi vì vài đồng lương là hoàn toàn không đáng.

3. Trở thành "bảo mẫu không lương" của con cái

Theo khảo sát đời sống dân cư, hơn 80% người cao tuổi đang chăm cháu giúp con. Điều mọi người cho là "bổn phận" lại đang khiến nhiều ông bà đánh mất tuổi già của mình.

Họ không lương, không ngày nghỉ, không thời gian riêng tư, thậm chí còn phải bỏ tiền túi hỗ trợ. Việc chăm trẻ nhỏ lại đòi hỏi công sức lớn: thức đêm thay bỉm, dậy sớm nấu ăn, căng thẳng vì tiếng khóc, áp lực vì sợ làm phiền con cái.

Chuyên gia khuyên:

- Nên trao đổi rõ ràng với con: ông bà chỉ hỗ trợ, không làm toàn thời gian.

- Buổi tối và cuối tuần cần được nghỉ ngơi.

- Khi cháu lên 4 tuổi, ông bà nên trở về cuộc sống riêng, dành thời gian cho bản thân.

Hãy nhớ, "ông bà chăm cháu là yêu thương, không phải nghĩa vụ".

4. Du lịch quá đà, vượt khả năng tài chính

Nhiều người về hưu liền chọn du lịch như cách "hưởng thụ tuổi già". Tuy nhiên, thu nhập không đủ khiến họ phải dùng đến tiền tiết kiệm, thậm chí trông chờ vào con cái khi tuổi cao, bệnh xuất hiện.

Một số người dành cả chục năm để du lịch, đến khi tiền cạn - bệnh tật lại kéo đến - phải nhờ con cái hỗ trợ chữa bệnh, tạo thêm áp lực cho những gia đình vốn đã gánh nặng tài chính.

Nguyên tắc được chuyên gia tài chính đưa ra: "Đi chơi thì được, nhưng phải tính vào thu nhập hưu trí - không được ăn vào tiền khẩn cấp".

5. Bỏ tập thể dục, xem nhẹ sức khỏe

Không ít người sau nghỉ hưu cho rằng "sống lâu hay không là do số", rồi bỏ hẳn việc vận động. Điều này cực kỳ nguy hiểm.

Người cao tuổi ít vận động sẽ: Tteo cơ nhanh hơn, dễ ngã và gãy xương, tim phổi yếu, ngủ kém, vòng bụng tăng, nguy cơ bệnh chuyển hóa cao.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần vận động 30 phút mỗi ngày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ, mất trí nhớ và bệnh tim mạch.

Hình ảnh đối lập rất dễ thấy: Người tập thể dục luôn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và trẻ trung hơn hẳn người ít vận động.

6. Thích khoe khoang - nguồn gốc của rắc rối

Một số người cao tuổi thích khoe lương hưu cao, tài sản nhiều, con cháu thành đạt. Điều này dễ tạo ra sự đố kỵ, thậm chí thu hút kẻ xấu.

Nhiều vụ lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi bắt nguồn từ thói quen "khoe của". Không ít người bị dụ dỗ đánh bài, góp vốn, mở kinh doanh… rồi mất sạch vốn liếng.

Các chuyên gia xã hội học khuyến cáo: Người già càng cần sống kín đáo, đó là lá chắn tốt nhất bảo vệ mình.

Tuổi già là phần thưởng của cuộc đời. Nhưng phần thưởng ấy chỉ trọn vẹn khi ta biết sống đúng cách: không mơ làm giàu, không gồng mình, không hy sinh quá mức, không phung phí sức khỏe và đặc biệt là không khoe khoang.

Nghỉ hưu không có nghĩa là đánh mất bản thân, mà là bắt đầu sống cho chính mình nhiều hơn.