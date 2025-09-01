Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9-10/9.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội t uyển sinh bổ sung gần 320 chỉ tiêu từ 20 điểm cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét tuyển kết quả SAT, Xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19.

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 điểm từ 17 với thời gian từ 23/8 đến 4/9.

Trường Đại học CMC tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9.

Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.

Trường Đại học FPT thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tổng điểm toán + 2 môn bất kỳ + điểm ưu tiên theo quy định cần đạt từ 18,5 điểm (hoặc 17 điểm đối với thí sinh thế hệ 1 – người đầu tiên trong gia đình gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học).

Với phương thức xét học bạ, thí sinh cần đạt Top50 (hoặc Top55 đối với thí sinh thế hệ 1) Schoolrank (tra cứu thứ hạng trên nền tảng Schoolrank 2025 https://schoolrank.fpt.edu.vn) và đồng thời có tổng điểm Toán + 2 môn tự chọn (chọn từ: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ) của học kỳ 2 lớp 12 đạt từ 21 điểm trở lên.

Xét theo điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh cần đạt từ 78 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc từ 653 điểm của Đại học Quốc gia TPHCM.

Với các đối tượng khác, trường áp dụng phương thức xét tương đương với ngưỡng đầu vào của phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) 2025.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 cho 13 ngành đào tạo.

Các ngành xét tuyển bổ sung bao gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí...

Phương thức xét tuyển bổ sung như sau:

- Xét học bạ THPT: Tổng điểm 3 môn lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025: Tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên.